Соцсфера Новосибирской области получит дополнительные миллиарды

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал поправки в областной бюджет, касающиеся дополнительной финансовой поддержки социальной сферы муниципалитетов. Речь идет о почти двух миллиардах рублей. Это собственные доходы бюджета, которые выросли.

Это вторая в текущем году корректировка бюджета. Во вторник ее одобрила сессия Законодательного собрания региона. Ранее правительство Новосибирской области предложило внести изменения в закон об областном бюджете на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам Андрея Травникова, в основном поправки касаются поддержки муниципальных бюджетов, а именно двух крупных направлений - сферы образования и здравоохранения.

- Это укомплектование новых школ и детских садов оборудованием, формирование фонда оплаты труда, привлечение дополнительных штатных единиц на вновь создаваемые объекты, поддержка других социальных объектов, - прокомментировал губернатор.

Так, 345 миллионов рублей планируется дополнительно направить на расширение возможностей здравоохранения. Более 460 миллионов рублей - на увеличение сети и мощности школ и детских садов. Еще 86,6 миллиона рублей выделят на строительство знаковых объектов, в частности многофункциональной ледовой арены и регионального центра волейбола в Новосибирске. Свыше 94 миллионов рублей дополнительных средств - на модернизацию коммунальной сферы в районах области, 75,7 миллиона рублей - на улучшение транспортной доступности.

Справка

Доходная часть областного бюджета 2019 года с учетом изменений составит порядка 159,5 миллиарда рублей, расходная - 168 миллиардов рублей. Дефицит областного бюджета - чуть более 8,4 миллиарда рублей.