В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе

В понедельник вечером в салоне красноярского автобуса № 64 появился безбилетный пассажир. Появился в буквальном смысле - жительница Красноярска родила его прямо на маршруте, не доезжая до микрорайона Солнечный, куда и направлялась.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. По данным ведомства, в районе Северного беременная 36-летняя пассажирка обратилась к соседке по салону - сообщила, что начинаются схватки. Та поинтересовалась, может ли роженица потерпеть - мол, "скорую" уже вызывают. Увы, ждать неотложку было некогда. В итоге пассажиры и кондуктор автобуса решили без остановок гнать к конечной в микрорайоне Солнечный. Точнее, к расположенному там роддому № 1.

Доехать не успели - в районе Бадалыка ребенок показался на свет. Другие пассажирки автобуса приняли его, оказали маме первую помощь. Водитель автобуса привез "лишнего" пассажира прямо к медучреждению, где его уже ожидали врачи. Мальчик весом 2,69 килограмма чувствует себя хорошо.