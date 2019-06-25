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25.06.2019 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В понедельник вечером в  салоне красноярского автобуса № 64 появился безбилетный пассажир. Появился в буквальном смысле - жительница Красноярска родила его прямо на маршруте, не доезжая до микрорайона Солнечный, куда и направлялась.

Фото: iStock
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. По данным ведомства, в районе Северного беременная 36-летняя пассажирка обратилась к соседке по салону - сообщила, что начинаются схватки. Та поинтересовалась, может ли  роженица потерпеть - мол, "скорую" уже вызывают. Увы, ждать неотложку было некогда. В итоге пассажиры и кондуктор автобуса решили без остановок гнать к конечной в микрорайоне Солнечный. Точнее, к расположенному там роддому № 1.

Доехать не успели - в  районе Бадалыка ребенок показался на свет. Другие пассажирки автобуса приняли его, оказали маме первую помощь. Водитель автобуса привез "лишнего" пассажира прямо к медучреждению, где его уже ожидали врачи. Мальчик весом 2,69 килограмма чувствует себя хорошо.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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