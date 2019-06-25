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25.06.2019 20:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сибирь - учиться

В Красноярске построят кампус для иностранных студентов
Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Сибирский федеральный университет (СФУ) получит субсидию из федерального бюджета почти в 1,7 миллиарда рублей на строительство нового студенческого городка. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

В Красноярске предстоит возвести три 17-этажных жилых корпуса. В комплексе общежитий будет 664 жилых комнаты, в которых смогут разместиться 1328 учащихся. По проекту там же появятся кафе, два спортивных зала, помещения для занятий и ряд других вспомогательных помещений. А еще в кампусе построят крытую парковку, на крыше которой разместится еще одна спортивная площадка.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Запланированный студгородок - важная часть реализации федеральной программы "Экспорт образования", входящей в нацпроект "Образование". Цель - удвоить к 2024 году количество иностранных студентов, обучающихся в российских университетах.

- Мы надеемся, что строительство комплекса позволит увеличить число иностранных студентов СФУ в два или даже в три раза, - рассказал "РГ" и.о. ректора университета Владимир Колмаков. - Мы хотели бы набирать больше иностранных студентов, но из-за нехватки мест в общежитиях их просто некуда будет поселить. А ведь иностранные студенты - это показатель качества образования и доверия к российской высшей школе.

Сейчас в СФУ обучаются около тысячи студентов из 50 стран, в том числе из стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки. Например, сейчас по контракту с крупной российской алюминиевой компанией в Красноярске учатся большие группы из Гвинейской Республики и Ямайки. Сибирский университет традиционно пользуется популярностью у студентов из Ирака.

Сейчас в Сибирском федеральном университете обучаются около тысячи студентов из 50 стран

По словам Владимира Колмакова, создание отдельных кампусов для зарубежных студентов - мера необходимая: "Иностранцам, попавшим в наши сибирские условия, приходится непросто. Им нужен адаптационный период и особое сопровождение в течение учебного процесса. Мы понимаем, что студент, который закончил СФУ и вернулся к себе на родину, является не просто "проводником" и нашим помощником для привлечения новых абитуриентов. Эти ребята будут транслировать информацию о России в целом, о том, что здесь хорошо жить и учиться, что россияне - доброжелательный народ, настроенный толерантно". По плану открыть свои двери для "жильцов" новый комплекс должен через три года.

Между тем

Кампусы университетов - одно из самых перспективных и сложных направлений в архитектуре, требующее создания особой среды, располагающей к обучению, общению и прогрессу. В Минобрнауки России сообщили, что современный студгородок, в каком бы городе он не находился, должен стать местом, где "живут" инновации, формируя вокруг себя так называемый "smart-city" - умный город. Кстати, недавно, в рамках ПМЭФ были подписаны еще два соглашения о создании кампусов - в Томской области и Пермском крае. Свое мнение о том, какими должны стать университетские кампусы, высказал тогда глава минобрнауки Михаил Котюков: "Это не просто общежития, но часть городской среды и важная часть образовательного процесса, - сказал министр. - Здесь должно быть все, чтобы учиться, развиваться и проводить свободное время". Спрос на российское образование растет ежегодно, и ребята из-за рубежа приезжают учиться в Россию с удовольствием. Конечно, экспорт образования - большой плюс для экономики страны.

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- Но это еще и независимая экспертная оценка качества нашего образования. Если нас выбирают на мировом образовательном рынке, значит, мы производим конкурентный продукт, - отметил Котюков.

Сегодня в России действут несколько кампусов, среди которых уже определись несколько наиболее привлекательных. Это, в частности, студгородок Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Площадь - 140 га, почти половина из них - парковая зона с множеством скверов. Жилые корпуса на 5500 комнат, 34 точки питания, медпункт, парковка, фонтаны, стадион. Главная достопримечательность - набережная вдоль бухты Аякс длиной более километра. Конечно, среди лидеров и МГУ с его Домом студента на Ломоносовском проспекте. На территории в 76,5 тысяч кв. м могут проживать около 3 тысяч студентов. Есть конференц-зал, медпункт, тренажёрный зал, столовая. Выделяется и "Деревня универсиады" Казанского федерального университета , где на 53 гектарах построено 20 общежитий. На территории работает медицинский блок. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году в студенческих городках России будет построено или реконструировано 77,6 тысячи новых мест. На это предусмотрено около 42 миллиардов рублей.

Подготовила Мария Агранович

Экономика Казна Федеральный бюджет Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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