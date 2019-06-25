В Красноярске построят кампус для иностранных студентов

Сибирский федеральный университет (СФУ) получит субсидию из федерального бюджета почти в 1,7 миллиарда рублей на строительство нового студенческого городка. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

В Красноярске предстоит возвести три 17-этажных жилых корпуса. В комплексе общежитий будет 664 жилых комнаты, в которых смогут разместиться 1328 учащихся. По проекту там же появятся кафе, два спортивных зала, помещения для занятий и ряд других вспомогательных помещений. А еще в кампусе построят крытую парковку, на крыше которой разместится еще одна спортивная площадка.

Запланированный студгородок - важная часть реализации федеральной программы "Экспорт образования", входящей в нацпроект "Образование". Цель - удвоить к 2024 году количество иностранных студентов, обучающихся в российских университетах.

- Мы надеемся, что строительство комплекса позволит увеличить число иностранных студентов СФУ в два или даже в три раза, - рассказал "РГ" и.о. ректора университета Владимир Колмаков. - Мы хотели бы набирать больше иностранных студентов, но из-за нехватки мест в общежитиях их просто некуда будет поселить. А ведь иностранные студенты - это показатель качества образования и доверия к российской высшей школе.

Сейчас в СФУ обучаются около тысячи студентов из 50 стран, в том числе из стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки. Например, сейчас по контракту с крупной российской алюминиевой компанией в Красноярске учатся большие группы из Гвинейской Республики и Ямайки. Сибирский университет традиционно пользуется популярностью у студентов из Ирака.

Сейчас в Сибирском федеральном университете обучаются около тысячи студентов из 50 стран

По словам Владимира Колмакова, создание отдельных кампусов для зарубежных студентов - мера необходимая: "Иностранцам, попавшим в наши сибирские условия, приходится непросто. Им нужен адаптационный период и особое сопровождение в течение учебного процесса. Мы понимаем, что студент, который закончил СФУ и вернулся к себе на родину, является не просто "проводником" и нашим помощником для привлечения новых абитуриентов. Эти ребята будут транслировать информацию о России в целом, о том, что здесь хорошо жить и учиться, что россияне - доброжелательный народ, настроенный толерантно". По плану открыть свои двери для "жильцов" новый комплекс должен через три года.

Между тем

Кампусы университетов - одно из самых перспективных и сложных направлений в архитектуре, требующее создания особой среды, располагающей к обучению, общению и прогрессу. В Минобрнауки России сообщили, что современный студгородок, в каком бы городе он не находился, должен стать местом, где "живут" инновации, формируя вокруг себя так называемый "smart-city" - умный город. Кстати, недавно, в рамках ПМЭФ были подписаны еще два соглашения о создании кампусов - в Томской области и Пермском крае. Свое мнение о том, какими должны стать университетские кампусы, высказал тогда глава минобрнауки Михаил Котюков: "Это не просто общежития, но часть городской среды и важная часть образовательного процесса, - сказал министр. - Здесь должно быть все, чтобы учиться, развиваться и проводить свободное время". Спрос на российское образование растет ежегодно, и ребята из-за рубежа приезжают учиться в Россию с удовольствием. Конечно, экспорт образования - большой плюс для экономики страны.

- Но это еще и независимая экспертная оценка качества нашего образования. Если нас выбирают на мировом образовательном рынке, значит, мы производим конкурентный продукт, - отметил Котюков.

Сегодня в России действут несколько кампусов, среди которых уже определись несколько наиболее привлекательных. Это, в частности, студгородок Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Площадь - 140 га, почти половина из них - парковая зона с множеством скверов. Жилые корпуса на 5500 комнат, 34 точки питания, медпункт, парковка, фонтаны, стадион. Главная достопримечательность - набережная вдоль бухты Аякс длиной более километра. Конечно, среди лидеров и МГУ с его Домом студента на Ломоносовском проспекте. На территории в 76,5 тысяч кв. м могут проживать около 3 тысяч студентов. Есть конференц-зал, медпункт, тренажёрный зал, столовая. Выделяется и "Деревня универсиады" Казанского федерального университета , где на 53 гектарах построено 20 общежитий. На территории работает медицинский блок. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году в студенческих городках России будет построено или реконструировано 77,6 тысячи новых мест. На это предусмотрено около 42 миллиардов рублей.

Подготовила Мария Агранович