В Красноярске построят новый кампус для иностранных студентов

В Сибирском Федеральном университете появятся новые общежития для студентов из-за рубежа.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление - "О предоставлении субсидии на строительство новой очереди "Кампуса СФУ". То есть проект возведения в кампусе СФУ трех 17-этажных жилых корпусов на 664 комфортабельные комнаты будет финансироваться за счет федерального бюджета.

Средства выделяются в рамках программы "Экспорт образования" национального проекта "Образование", согласно которому число иностранных студентов в российских вузах должно вырасти к 2024 году по меньшей мере вдвое - с 210 тысяч до 425 тысяч человек. В новых общежитиях разместятся 1328 иностранных студентов.

Проект строительства уже готов - СФУ имеет на него положительное заключение Государственной экспертизы. Напомним, что уже сейчас в СФУ обучается более тысячи студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья, включая такие экзотические, как Гвинея и Ямайка.