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25.06.2019 08:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске таксист избил фокусника за трюк

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новосибирская полиция начала проверку после жалобы известного иллюзиониста Ильи Рогулькина на избиение в такси.

Фото: iStock
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- 23 июня в полицию поступило заявление от иллюзиониста. Он сообщил о том, что в такси у него произошел конфликт с водителем. В дороге иллюзионист решил показать ему фокус и вытащил визитку из мобильного телефона. После этого, по словам фокусника, таксист нанес ему побои и разбил смартфон, - рассказал "РГ" сотрудник пресс-службы УМВД России по Новосибирской области Антон Сурнин.

Как сообщили в полиции, личность водителя установлена. Его действиям будет дана правовая оценка.

О подробностях конфликта на своей странице в в Instargam рассказала жена фокусника Елена Рогулина.

- Илья возвращался вечером с дня рождения друга и вызвал такси, - сообщила Елена. - У Ильи с таксистом завязался разговор, он показал ему фокус. После чего таксист резко завернул на парковку ТЦ "Голден Парк", остановил машину, вышел и начал выволакивать Илью из машины. Выхватил телефон, разбил его, кинул Илью на асфальт, держал его рукой за шею и прижимал лицо в асфальт, заломил руку! Слава Богу, выбежал охранник ТЦ и какие-то ребята вызвали полицию!

Официальный аккаунт "Яндекс.Такси" в Instagram сообщил Рогулькиной о том, что водитель заблокирован в системе. Сервис начал свою проверку.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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