Больше всего электрические сети не любят резкие скачки мощности. Они приводят к быстрому износу оборудования и даже авариям. Увы, скачками грешат многие технологии. Скажем, у буровых установок ломаный график нагрузки - обычное явление. Для компенсации таких скачков приходится применять обычные дизель-генераторы, которые зачастую работают вхолостую, "ожидая", когда надо компенсировать всплеск потребления. Естественно, что подобная компенсация влетает в копеечку, ведь впустую сжигается дорогое топливо.

Есть другой, куда более "умный" и экономичный вариант - запасать энергию в специальном накопителе и выдавать ее сеть при скачке мощности. Такие системы есть, но выпускают их лишь несколько зарубежных компаний. России приходится закупать их по импорту. И вот ученые Новосибирского государственного технического университета создали мощный накопитель, который на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих. Конструкция представляет собой массив последовательно соединенных аккумуляторных батарей и конденсаторов. Система накопления имеет заявленную мощность 1,2 МВт с удельной энергоемкостью в 400 киловатт-часов, компактно размещаясь в обычном морском контейнере.

Главное достоинство устройства в его интеллекте. Постоянно анализируя ситуацию в электрической сети, он сам решает, когда накапливать избыток энергии, а когда отдавать обратно в сеть. То есть работает автономно. Это не только ускоряет технологический процесс, но и исключает человеческий фактор, возможные ошибки. Российский накопитель уже успешно прошел испытания. По словам авторов, он существенно дешевле зарубежных аналогов, что может дать преимущество на международном рынке.