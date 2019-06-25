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25.06.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Копи с умом

Создан первый в России мощный накопитель энергии
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Больше всего электрические сети не любят резкие скачки мощности. Они приводят к быстрому износу оборудования и даже авариям. Увы, скачками грешат многие технологии. Скажем, у буровых установок ломаный график нагрузки - обычное явление. Для компенсации таких скачков приходится применять обычные дизель-генераторы, которые зачастую работают вхолостую, "ожидая", когда надо компенсировать всплеск потребления. Естественно, что подобная компенсация влетает в копеечку, ведь впустую сжигается дорогое топливо.
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Есть другой, куда более "умный" и экономичный вариант - запасать энергию в специальном накопителе и выдавать ее сеть при скачке мощности. Такие системы есть, но выпускают их лишь несколько зарубежных компаний. России приходится закупать их по импорту. И вот ученые Новосибирского государственного технического университета создали мощный накопитель, который на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих. Конструкция представляет собой массив последовательно соединенных аккумуляторных батарей и конденсаторов. Система накопления имеет заявленную мощность 1,2 МВт с удельной энергоемкостью в 400 киловатт-часов, компактно размещаясь в обычном морском контейнере.

Главное достоинство устройства в его интеллекте. Постоянно анализируя ситуацию в электрической сети, он сам решает, когда накапливать избыток энергии, а когда отдавать обратно в сеть. То есть работает автономно. Это не только ускоряет технологический процесс, но и исключает человеческий фактор, возможные ошибки. Российский накопитель уже успешно прошел испытания. По словам авторов, он существенно дешевле зарубежных аналогов, что может дать преимущество на международном рынке.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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