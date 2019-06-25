В Ставропольском крае после двухлетней паузы вернут субсидирование агрострахования. Будет ли этот механизм вновь популярен среди сельхозпроизводителей, выяснял корреспондент "РГ".

С 2012 года Ставрополье стабильно находилось в тройке лидеров по страхованию с государственной поддержкой среди российских регионов. В 2016-м с использованием субсидий в крае застраховали более полумиллиона гектаров (наибольший показатель среди субъектов РФ), ответственность компаний составила почти 19 миллиардов рублей.

Но уже в конце года закон изменился и выделяемые на данную поддержку средства включили в так называемую единую субсидию. После этого данный рынок значительно просел, ведь аграрные ведомства регионов могли по своему усмотрению распоряжаться полученными из федерального бюджета деньгами и использовали их на более насущные нужды - компенсировали траты на закупку семян, техники, горюче-смазочных материалов.

При этом угрозы никто не отменял. В 2017 году мощное майское наводнение подтопило посевы в девяти районах Ставрополья. Полностью были смыты 7,8 тысячи гектаров, подтоплены еще 10,5 тысячи. Ущерб от паводков аграрии оценили в сумму, превышающую 170 миллионов рублей. В том же году серьезный град повредил урожай в Георгиевском районе. В 2018-м регион недосчитался миллиона тонн зерна из-за засухи.

В 2017 году на Ставрополье все же обсуждали планы субсидирования сельхозстрахования, но не успели сформировать нормативную базу, а в следующем году от этой идеи опять отказались. Теперь же данная форма господдержки вернется, заявили в минсельхозе региона.

- Выплаты предназначены на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам страхования в сфере растениеводства и животноводства, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Измалков.

Помощь государства покроет половину стоимости страховки, однако пока неясно, смогут ли аграрии в нынешнем году полноценно воспользоваться поддержкой.

- Несколько лет назад сельхозстрахование было очень актуальным, минсельхоз края постоянно проводил совещания, сделали даже памятку, объясняли, как с банками работать, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" заместитель главы ассоциации фермеров Петровского района Ставрополья Роберт Магов. - Сложнее всего было собрать пакет необходимых документов, он очень большой. Сейчас же почти никто не пользуется этим механизмом - выплаты получить тяжело, никто не хочет заморачиваться.

Чтобы снова подстегнуть интерес фермеров к данному инструменту, с первого марта нынешнего года в силу вступили поправки к закону об агростраховании, которые в теории реанимируют рынок. Так, отменен порог утраты урожая для признания потерь страховым случаем. Раньше право на выплату у хозяйства могло наступить только тогда, когда потери составляли не менее 20 процентов от среднегодового размера урожая за последние пять лет. Из инноваций в законе - право на космомониторинг. Теперь факт наступления страхового случая можно подтвердить аэрофотоснимками, и с их же помощью можно определить точный размер причиненного ущерба, если у сторон вдруг появятся разногласия.

Посевные площади на Ставрополье сейчас достигают 3,1 миллиона гектаров. На первое мая договоры страхования заключены по 12 тысячам гектаров, но картина будет полной только к июлю. В минсельхозе СК предполагают, что по итогам первого полугодия удастся застраховать 59 тысяч гектаров, то есть менее двух процентов. Корреспондент "РГ" связался с представителями восьми крестьянско-фермерских хозяйств разных районов Ставрополья, и только в двух сообщили, что задумывались о страховании, но в итоге отказались от идеи.

- Мелкие хозяйства совершенно не заинтересованы в нем, хотя у нас каждый год случаются происшествия, ведущие к потере урожая. В 2017-м был потоп, но, насколько я знаю, ни одно пострадавшее хозяйство не было застраховано, соответственно, никаких выплат аграрии не получили. Сейчас тоже мало желающих, - рассказал председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Георгиевского района Ставрополья Григорий Субботин. - Ведь страхуешься каждый год, а в районе что-нибудь случается раз в пять лет. В итоге страховой компании заплатишь те же деньги, что она тебе, быть может, вернет. Аграрии не видят в этом особого смысла.

К тому же страховщики, по словам Субботина, предпочитают заключать договоры с крупными хозяйствами, которым их услуги не так уж и нужны, а небольшим КФХ, которые заинтересованы в страховке, отказывают. Да и условиям страховщиков соответствовать непросто - сеять нужно только сертифицированные семена, соблюдать агротехнические правила, убирать урожай в оптимальные сроки. Несоблюдение одного из требований ведет к отказу в выплате возмещения в случае ущерба.

На помощь от государства при потере урожая аграриям тоже особо рассчитывать не стоит. Как отмечают в Национальном союзе страховщиков (НСА), согласно принятым в конце прошлого года распоряжениям правительства РФ в случае региональной ЧС незастрахованным хозяйствам компенсировать ущерб будут не на том же уровне, что застрахованным. Логика проста - ответственность за потери не должна лежать исключительно на федеральном бюджете, нужно активизировать страхование.

- Условия страховой защиты стали более гибкими, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе НСА. - Кроме того, впервые введены стимулирующие меры в виде дополнительной погектарной поддержки застрахованным хозяйствам. Во всем мире страхование используют как инструмент управления рисками в АПК, и это должно войти в нашу практику на уровне и регионов, и отдельных хозяйств.

Комментарий

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков (НСА):

- НСА позитивно относится к возобновлению господдержки агрострахования на Ставрополье, так как этот регион - одна из главных житниц России. С момента вступления в 2012 году в силу закона о господдержке агрострахования сельхозпроизводители края заключили более трех тысяч договоров. Выплаты страховщиков на данный момент превысили 2,7 миллиарда рублей.

При этом в крае достаточно высоки риски, главные из которых - засуха и градобитие. По данным компаний НСА, с суховеями и засухами в крае связано более 77 процентов страховых случаев, с градобитием - около 10 процентов, с заморозками - семь. В этом сезоне в ряде районов отмечались проблемы с состоянием озимых, кроме того, опасение вызывает развитие сельхозкультур в восточных районах.

Сейчас важно, чтобы аграрии, выбирая условия страхования, не подходили к этому вопросу формально и выбирали наиболее выгодные. Кроме того, нужно изменить схему взаимодействия сельхозпроизводителей и страховщиков. НСА совместно с Банком России и минсельхозом РФ подготовил для аграриев специальные пошаговые инструкции, как работать по процедуре урегулирования убытка. Эти инструкции будут предоставляться застрахованным аграриям вместе с договором.

Тем временем

По сообщению Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этом году вероятность засухи в регионе опять высока. Особенно могут пострадать восточные районы края. Кроме того, посевам угрожают подтопления, саранча и грызуны.