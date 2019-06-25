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25.06.2019 17:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен сенатор вместо Арашукова

Текст: Галина Мисливская

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем в Совете Федерации от исполнительной власти региона вместо Рауфа Арашукова, который был лишен полномочий в конце мая постановлением верхней палаты федерального парламента.

"В соответствии с федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации" подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии", - написал глава КЧР в Instagram.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прикрывавшие Арашуковых силовики заключены под стражу

57-лнетнй Крым Казаноков уже был сенатором от КЧР - с февраля по сентябрь 2016 года. Затем его сменил в Совфеде Рауф Арашуков. Последние два года Казаноков был депутатом городской думы Черкесска.

Напомним, Арашуков был арестован на заседании Совфеда 30 января этого года, ему предъявлены обвинения в причастности к нескольким серьезным преступлениям, в том числе - участии в организованной преступной группировке, двум убийствам и давлению на свидетеля. В марте в соответствии с решением Басманного суда Москвы Арашуков был временно отстранен от занимаемой должности, а в конце мая - лишен полномочий в связи с непредставлением сведений о доходах за прошлый год.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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