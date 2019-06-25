Назначен сенатор вместо Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем в Совете Федерации от исполнительной власти региона вместо Рауфа Арашукова, который был лишен полномочий в конце мая постановлением верхней палаты федерального парламента.

"В соответствии с федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации" подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии", - написал глава КЧР в Instagram.

57-лнетнй Крым Казаноков уже был сенатором от КЧР - с февраля по сентябрь 2016 года. Затем его сменил в Совфеде Рауф Арашуков. Последние два года Казаноков был депутатом городской думы Черкесска.

Напомним, Арашуков был арестован на заседании Совфеда 30 января этого года, ему предъявлены обвинения в причастности к нескольким серьезным преступлениям, в том числе - участии в организованной преступной группировке, двум убийствам и давлению на свидетеля. В марте в соответствии с решением Басманного суда Москвы Арашуков был временно отстранен от занимаемой должности, а в конце мая - лишен полномочий в связи с непредставлением сведений о доходах за прошлый год.