После введенного запрета на авиаперелеты из России в Грузию некоторые российские авиакомпании предложили пассажирам, забронировавшим билеты в Грузию после восьмого июля, обменять их на полет в Махачкалу.

Как восприняли возможное перенаправление части туристического потока в Дагестан местные туроператоры? Директор махачкалинского хостела Гасан Салихов рассказал "РГ", что в последнее время приезжает много молодежи.

- Они говорят, что им интересен Кавказ и его традиции. Ездят в основном в Дербент, на Сулакский каньон, в Кубачи и в горы, - говорит администратор хостела.

Жительница Екатеринбурга Мария Базунова не первый раз в Дагестане.

- Как путешественник с опытом, скажу: Дагестан - хорошая альтернатива замены поездки в Грузию. Горы - круче, коньяк - породистее, кухня - не хуже, море - есть. А уж сколько всякого изюма в виде высокогорных селений, аутентичности и природных красот! - делится она впечатлениями.

Руководитель турфирмы Расул Куртаев предложение заменить отдых в Грузии Дагестаном поддерживает:

- Меняйте свои билеты на Махачкалу, мы ждем всех в гости, - говорит он. - В Дагестане можно покушать и отдохнуть не дороже, чем в Грузии. У нас много достопримечательностей и мест, где можно насладиться культурой, этнографией и историческими местами. Жить можно в горных гостиницах и гостевых домах, есть варианты в домах местных жителей, благодаря чему еще больше проникаешься гостеприимством и добродушием населения.

Впрочем, некоторые эксперты в области туризма о возможности конкуренции дагестанских курортов с грузинскими говорят с осторожностью.

В Дагестане много мест, где можно насладиться к ульт урой, этнографией и историей

Шамилю Шангерееву, директору частного турагентства, есть что сравнивать.

- В Грузии наш турист в основном выбирает Тбилиси и Батуми. И конечно, у нас пока нет такой инфраструктуры и сервиса, как там, - считает он. - Зато Дагестан может предложить природные памятники в горах. И мы должны быть готовыми к увеличению турпотока, нужно создавать людям максимум комфорта для их путешествия.

Популярен в последние годы для туристов старейший город России Дербент. В нем недавно открылся этнохостел, оформленный в виде типичного дома горца. Здесь можно самому попробовать соткать на станке ковер или научиться готовить местные блюда.

"Недавно там остановился 69-летний Масаши Танигучи из Японии, который был наслышан о "страшном" Кавказе и решил на месте убедиться, что это не так. Он третий день пребывает в восторге от посещения Дербента. По его словам, здесь он смог увидеть много исторических мест, а также доброжелательных, миролюбивых людей", - рассказал представитель хостела.