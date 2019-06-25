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25.06.2019 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне на заправке вспыхнул пожар

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чечне загорелась заправка. Территория вокруг пожара оцеплена, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Инцидент произошел в селе Автуры Шалинского района. Информация о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуаций в 16.20.

- Территория оцеплена сотрудниками МВД. Угроза перехода огня на жилые дома и объекты экономики нет. Проведена эвакуация жильцов из частных жилых домов, - говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации пожара задействованы 25 человек личного состава и 5 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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