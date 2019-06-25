С неожиданной инициативой выступили иранские предприниматели, занимающиеся импортом баранины из Дагестана. Они хотят закупать в республике живых овец, а для их перевозки использовать самолеты.

"От авиакомпании IranAir в адрес аэропорта Махачкала приходили запросы на выполнение авиаперелетов для организации экспортных поставок мелкого рогатого скота в Иран. Подобные предложения поступали также из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ", - рассказали в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Но реализовать необычный проект пока не удается из-за состояния взлетно-посадочной полосы махачкалинской воздушной гавани. По словам генерального директора аэропорта Арсена Пирамагомедова, для транспортировки мелкого рогатого скота необходимы специально оборудованные клетки, которые загружают в транспортные широкофюзеляжные самолеты. Иранские партнеры предлагают использовать для этого Boeing-747 грузовой модификации. Но ему нужна длинная, широкая и прочная ВПП. Та, что есть у дагестанского аэропорта, не отвечает нужным техническим характеристикам. Новую же только планируется построить в рамках проекта реконструкции воздушной гавани.

При этом дагестанская баранина весьма популярна на Ближнем Востоке. В 2018 году в Иран из Северо-Кавказского региона ее было поставлено свыше четырех тысяч тонн - в 20 раз больше, чем годом ранее.

Сейчас бараньи туши доставляются в Иран преимущественно морским путем. Предложение зарубежных бизнесменов о перевозке живых овец не лишено практического смысла, но в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД его не поддерживают.

"Мы против вывоза за пределы республики живых баранов. Это принципиальная позиция правительства региона. Сейчас наши аграрии экспортируют баранину и продукцию ее переработки. Именно переработка создает добавленную стоимость и, соответственно, позволяет извлекать больше прибыли сельхозпроизводителям, а бюджет республики получает дополнительные налоговые доходы. В случае экспорта живых баранов регион лишается добавленной стоимости и теряет потенциальную прибыль. Естественно, мы не можем этого допустить и поэтому тщательно следим за тем, чтобы из Дагестана экспортировались только продукты переработки", - прокомментировал заместитель председателя правительства РД - министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На прошедшем на прошлой неделе в Тегеране заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству российская делегация, по словам Абдулмуслимова, предложила иранским партнерам вкладывать средства в развитие в Дагестане перерабатывающих мощностей, в частности в строительство овощехранилищ и мясокомбинатов.

Что касается перевозок крупного и мелкого рогатого скота воздушным транспортом, то подобная практика в стране имеется. В России есть несколько авиакомпаний, предоставляющих такие услуги.

"Осуществляем доставку коз и баранов авиационным транспортом. Обеспечиваются все необходимые условия для безопасности животных, клиент получает надежные гарантии, оформляется страховка", - говорится на сайте одной из компаний.

Там отмечают, что подобные услуги часто требуются представителям фермерских хозяйств, предпринимателям, осуществляющим покупку или продажу сельхозживотных.

Процедура эта довольно хлопотная. На всех животных нужно оформить ветеринарные паспорта. Скот должен быть здоров и привит, владелец обязан предоставить документы, подтверждающие право собственности на коз и барашек.

Есть и некоторые ограничения. Одновременно можно транспортировать не более 200 голов. Животных должны сопровождать проводники, причем расчет такой - один человек на 20 единиц скота. Проводники следят за поведением подопечных, кормят их, чистят клетки.

С полетом баранов из аэропорта Махачкалы в любом случае придется повременить. Кардинальной реконструкции взлетно-посадочной полосы в махачкалинском аэропорту пока не планируется, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Однако от модернизации никуда не уйти. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, действующая взлетно-посадочная полоса постепенно приходит в негодность из-за того, что с недавних пор в махачкалинском аэропорту базируются военные истребители, которые при взлете прожигают асфальтобетонное покрытие ВПП.

Между тем

Сейчас в махачкалинском аэропорту занимаются реконструкцией аэровокзального комплекса. Старый уже не может обслуживать возрастающее с каждым годом количество пассажиров. В 2018 году их было 1,2 миллиона.

Учитывая открытие новых регулярных рейсов за рубеж, в аэропорту строят современный международный терминал. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Общая площадь превышает восемь тысяч квадратных метров, пропускная способность - 190 человек в час.