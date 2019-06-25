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25.06.2019 18:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полоса препятствий

Власти Дагестана выступили против экспорта живого скота
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 135(7893)
С неожиданной инициативой выступили иранские предприниматели, занимающиеся импортом баранины из Дагестана. Они хотят закупать в республике живых овец, а для их перевозки использовать самолеты.
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"От авиакомпании IranAir в адрес аэропорта Махачкала приходили запросы на выполнение авиаперелетов для организации экспортных поставок мелкого рогатого скота в Иран. Подобные предложения поступали также из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ", - рассказали в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Но реализовать необычный проект пока не удается из-за состояния взлетно-посадочной полосы махачкалинской воздушной гавани. По словам генерального директора аэропорта Арсена Пирамагомедова, для транспортировки мелкого рогатого скота необходимы специально оборудованные клетки, которые загружают в транспортные широкофюзеляжные самолеты. Иранские партнеры предлагают использовать для этого Boeing-747 грузовой модификации. Но ему нужна длинная, широкая и прочная ВПП. Та, что есть у дагестанского аэропорта, не отвечает нужным техническим характеристикам. Новую же только планируется построить в рамках проекта реконструкции воздушной гавани.

При этом дагестанская баранина весьма популярна на Ближнем Востоке. В 2018 году в Иран из Северо-Кавказского региона ее было поставлено свыше четырех тысяч тонн - в 20 раз больше, чем годом ранее.

Сейчас бараньи туши доставляются в Иран преимущественно морским путем. Предложение зарубежных бизнесменов о перевозке живых овец не лишено практического смысла, но в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД его не поддерживают.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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"Мы против вывоза за пределы республики живых баранов. Это принципиальная позиция правительства региона. Сейчас наши аграрии экспортируют баранину и продукцию ее переработки. Именно переработка создает добавленную стоимость и, соответственно, позволяет извлекать больше прибыли сельхозпроизводителям, а бюджет республики получает дополнительные налоговые доходы. В случае экспорта живых баранов регион лишается добавленной стоимости и теряет потенциальную прибыль. Естественно, мы не можем этого допустить и поэтому тщательно следим за тем, чтобы из Дагестана экспортировались только продукты переработки", - прокомментировал заместитель председателя правительства РД - министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На прошедшем на прошлой неделе в Тегеране заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству российская делегация, по словам Абдулмуслимова, предложила иранским партнерам вкладывать средства в развитие в Дагестане перерабатывающих мощностей, в частности в строительство овощехранилищ и мясокомбинатов.

Что касается перевозок крупного и мелкого рогатого скота воздушным транспортом, то подобная практика в стране имеется. В России есть несколько авиакомпаний, предоставляющих такие услуги.

"Осуществляем доставку коз и баранов авиационным транспортом. Обеспечиваются все необходимые условия для безопасности животных, клиент получает надежные гарантии, оформляется страховка", - говорится на сайте одной из компаний.

Там отмечают, что подобные услуги часто требуются представителям фермерских хозяйств, предпринимателям, осуществляющим покупку или продажу сельхозживотных.

Фото: Наталия Федосенко/ ТАСС
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Процедура эта довольно хлопотная. На всех животных нужно оформить ветеринарные паспорта. Скот должен быть здоров и привит, владелец обязан предоставить документы, подтверждающие право собственности на коз и барашек.

Есть и некоторые ограничения. Одновременно можно транспортировать не более 200 голов. Животных должны сопровождать проводники, причем расчет такой - один человек на 20 единиц скота. Проводники следят за поведением подопечных, кормят их, чистят клетки.

С полетом баранов из аэропорта Махачкалы в любом случае придется повременить. Кардинальной реконструкции взлетно-посадочной полосы в махачкалинском аэропорту пока не планируется, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Однако от модернизации никуда не уйти. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, действующая взлетно-посадочная полоса постепенно приходит в негодность из-за того, что с недавних пор в махачкалинском аэропорту базируются военные истребители, которые при взлете прожигают асфальтобетонное покрытие ВПП.

Между тем

Сейчас в махачкалинском аэропорту занимаются реконструкцией аэровокзального комплекса. Старый уже не может обслуживать возрастающее с каждым годом количество пассажиров. В 2018 году их было 1,2 миллиона.

Учитывая открытие новых регулярных рейсов за рубеж, в аэропорту строят современный международный терминал. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Общая площадь превышает восемь тысяч квадратных метров, пропускная способность - 190 человек в час.

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