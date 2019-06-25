Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

Александр Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в 2005 году. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.

Александр Анюков - единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Вместе с "сине-бело-голубыми" защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.