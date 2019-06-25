Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

В тренерском штабе "Зенита" пополнение. Одним из помощников главного тренера команды Сергея Семака стал экс-защитник команды Александр Анюков, завершивший карьеру нынешним летом.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
Александр Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в 2005 году. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.
Александр Анюков - единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Вместе с "сине-бело-голубыми" защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.