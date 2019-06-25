Калининградские энергетики улучшают инвестиционный климат региона

На Петербургском международном экономическом форуме крупнейшая калининградская энергокомпания "Россети Янтарь" (ранее - "Янтарьэнерго") присутствует традиционно и всегда результативно. Об итогах участия в одном из важнейших деловых мероприятий страны и новых перспективах компании рассказал генеральный директор "Россети Янтарь" Кирилл Юткин.

Кирилл Александрович, на ПМЭФ вы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электросетевого комплекса с правительством региона и Службой по государственному регулированию цен и тарифов. В чем его суть?

Кирилл Юткин: Если коротко, то стороны в течение ближайших десяти лет в рамках инвестиционной программы "Россети Янтарь" будут вести четко скоординированную работу по модернизации электросетевого комплекса, направленную на снижение потерь и аварийности в электрических сетях.

Иными словами, мы договорились развивать долгосрочное эффективное сотрудничество с целью формирования благоприятного инвестиционного климата на территории самого западного региона страны. Мы уже успешно реализовали в этом партнерстве крупные инвестиционные проекты с учетом дальнейшего развития региона - ведь энергетики ничего не делают на короткий срок, мы всегда работаем на отдаленные перспективы.

На это направлена и наша Программа реконструкции и развития электросетевого комплекса, цель которой - повышение надежности энергоснабжения и создание резерва свободной мощности для подключения новых потребителей. Ведь потребность региона в электроэнергии растет, и развитие его экономики невозможно без модернизации электросетевого комплекса, внедрения инновационных решений в его работу.

Вы говорили, что в рамках этого соглашения планируется реализовать много новых проектов, в том числе и по концепции группы компаний "Россети" "Цифровая трансформация 2030". Калининградские энергетики давно начали переход на цифру, что еще предстоит сделать?

Кирилл Юткин: Действительно, компания "Россети Янтарь" одной из первых начала реализовывать эту концепцию, внедрять цифровые технологии. Сейчас цифровизация - одно из главных направлений в развитии российской энергоотрасли, и в результате планируется к 2030 году произвести полную трансформацию электрических сетей, сделать их более надежными, эффективными, свести к минимуму риски технологических нарушений и обеспечить бесперебойное качественное снабжение потребителей.

Подключение промпарка "Черняховск" даст порядка 80 мегавольт-ампер свободной электрической мощности под перспективные проекты

Сейчас мы реализуем ряд проектов в рамках "Цифровой трансформации 2030", один из самых важных - создание системы автоматического восстановления электроснабжения потребителей (САВС). "Россети Янтарь" - первая и пока единственная энергокомпания в стране, реализующая подобный проект. Система обеспечивает автоматическое определение поврежденного участка электроснабжения в сети 10 кВ, его локализацию и восстановление электроснабжения потребителей. При этом время определения места повреждения сокращается с одного-двух часов до одной минуты, а время его устранения - до 30 минут.

Кирилл Юткин: Потребность региона в электроэнергии растет, и развитие его экономики невозможно без модернизации электросетевого комплекса. Фото: Архив "Россети Янтарь"

Этот проект изначально подразумевался только в воздушных линиях?

Кирилл Юткин: Да, но результаты оказались настолько впечатляющими, что мы начали внедрять подобный проект уже на кабельных линиях. Сейчас в рамках САВС мы реконструируем кабельные сети 10 кВ в самом центре Калининграда, модернизируем 11 трансформаторных подстанций, меняем их оборудование. Это пилотный проект, он предполагает освоение и наладку работы программного обеспечения, что в дальнейшем позволит интегрировать САВС на всей территории области. Конечно, это капиталоемкий проект, но и результаты от его внедрения тоже достаточно серьезные в экономическом плане.

У вас есть и другие пилотные проекты, например, знаменитый "Цифровой РЭС", на каком он сейчас этапе?

Кирилл Юткин: Сейчас мы продолжаем работу по тиражированию третьего этапа проекта "Цифровой РЭС" - внедрение комплексной системы управления. Мы интегрируем новые аналитические функции в единую автоматизированную систему оперативно-технологического управления "Олимп", действующую в "Россети Янтарь". Это позволит вести онлайн-мониторинг инфраструктуры, использовать возможности самодиагностики и автоматического восстановления электроснабжения в случае нарушений. Например, система сможет сама в режиме реального времени сделать расчет установившегося режима сети, проанализировать его на предмет отклонения от номинальных значений.

Другой важный модуль "Олимпа" позволяет рассчитывать и анализировать уровень потерь и баланс электроэнергии на основе данных от интеллектуальных приборов учета. Это даст нам возможность перейти на новый уровень борьбы с потерями электроэнергии, как техническими, так и коммерческими.

В какой стадии еще один ваш "пилот" - "Цифровой электромонтер"?

Кирилл Юткин: На сегодняшний день программное обеспечение почти полностью разработано, ведется опытная эксплуатация "Цифрового электромонтера" с использованием планшетов, а в качестве пилотного выбран Мамоновский РЭС.?Уточню, что название проекта не надо понимать буквально - это не создание робота, который заменит электромонтера (в ближайшем будущем такое пока невозможно). Монтер вооружается новым инструментом - планшетом с установленными на него соответствующими приложениями. Это поможет повысить качество работы и производительность нашего персонала, автоматизирует повседневные рабочие процессы - такие как ликвидация технологических нарушений, эксплуатация и техобслуживание оборудования. К тому же оптимизируется и учет электроэнергии.

На петербургском форуме "Россети Янтарь" и Корпорация развития Калининградской области подписали также договор о технологическом присоединении индустриального парка "Черняховск". Что это даст региону?

Кирилл Юткин: Это соглашение предполагает строительство подстанции 110 кВ "Индустриальная" и создание другой электросетевой инфраструктуры в Черняховском округе. И регион, и инвесторы получат порядка 80 мегавольт-ампер свободной электрической мощности под перспективные проекты. А значит, в Черняховске появятся новые промышленные предприятия, дополнительные рабочие места, вырастет поступление налогов в бюджет.

В Корпорации развития ожидают, что первые резиденты на этой промышленной площадке появятся уже в следующем году. Площадь промпарка, который мы подключаем, - больше тысячи гектаров, так что здесь может разместиться немало инвесторов. Подчеркну, что это техприсоединение не только улучшит инвестиционный климат региона в целом, но и существенно повысит надежность электроснабжения жителей востока региона.

Еще одно подписанное на ПМЭФ соглашение касается гидроэнергетики Янтарного края, о каких объектах в нем идет речь?

Кирилл Юткин: Подписанное с "Русатом Автоматизированные системы управления" соглашение о сотрудничестве в области модернизации и развития электросетевого комплекса Калининградской области предполагает совместную работу по модернизации электрической сети региона, а также разработку и внедрение новых комплексных электротехнических решений с использованием возможностей предприятий Госкорпорации "Росатом".

В этом документе предусмотрена разработка дорожной карты по развитию малой гидрогенерации региона. Пилотным проектом станет модернизация каскада Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4. Это объекты с богатой историей, красивые здания в живописном ландшафте, поэтому ценность их не только экономическая, но и историческая, культурная. Гидрокаскад был сооружен в начале 20-х годов прошлого века, тогда его роль в снабжении электричеством была, конечно, гораздо значительнее, чем сейчас. На водохранилище у плотины съезжались многочисленные отдыхающие.

Именно с Правдинской ГЭС-3, восстановленной в феврале 1946 года, была подана первая электроэнергия в разрушенный Кенигсберг, что позволило поднимать город из руин. Сейчас ее мощность невелика - 1,14 мегаватта, но сохранить этот объект важно. Это не только повысит надежность электроснабжения жителей юго-восточной части области, но и увеличит туристическую привлекательность региона, сохранит его культурное наследие.

Завтра, 26 июня, "Россети Янтарь" празднует день рождения, с какими достижениями компания подошла к этой дате?

Кирилл Юткин: Да, датой рождения энергосистемы Калининградской области считается 26 июня 1945 года, когда было создано энергетическое управление нового советского края. К 74-му дню рождения предприятие подошло с новыми достижениями и перспективными планами, внедряя в энергосистеме самые современные технологии и решая сложные задачи. Мы завершаем реализацию самой масштабной в России по объему мероприятий и финансированию Программы реконструкции и развития сетей, успешно реализовываем цифровизацию сетей. Уверен, у энергосистемы региона есть все возможности, чтобы стать эталонной.

Залогом наших побед является коллектив, профессиональная команда энергетиков. В преддверии праздничной даты поздравляю сотрудников "Россети Янтарь" с Днем компании. Вы - добросовестные и честные труженики, квалифицированные специалисты, с которыми энергетика Калининградской области в надежных руках.

Кстати

Компания "Россети Янтарь" вошла в топ-20 конкурса "Лучшие электрические сети России" по итогам IX Всероссийского конкурса "Лучшие электрические сети России". Его итоги отраслевой интернет-портал "ЭнергоНьюс" подвел 17 июня. Победителей и призеров выбирали из 74 компаний России. В номинации "За надежное электроснабжение" компания "Россети Янтарь" заняла седьмое место в рейтинге самых надежных электросетевых организаций страны. Эксперты оценивали интегральный показатель частоты возникновения технологических нарушений и среднюю продолжительность отключения. Таких результатов "Россети Янтарь" удалось достичь благодаря цифровизации сетей Калининградской области.

Цифра

28,04 миллиарда рублей составляет объем финансирования Программы реконструкции и развития электрических сетей "Россети Янтарь", рассчитанной до 2020 года.