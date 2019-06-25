Одаренные вологодские студенты будут получать по десять тысяч рублей

В Вологодской области повысят стипендии одаренным студентам.

Она увеличится с трех тысяч до десяти тысяч рублей в месяц. Получать деньги молодые люди смогут уже с нынешнего учебного семестра. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. - Законопроект нацелен на то, чтобы молодые люди, закончившие общеобразовательные учреждения, оставались на территории Вологодской области, получали здесь высшее образование и реализовывали свои способности. Речь идет об увеличении количества получателей и размера стипендии студентам, добившимся высоких показателей. Квоту увеличили до ста, - прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

До сегодняшнего дня повышенную губернаторскую стипендию в три тысячи рублей получали 80 человек. Кстати, для отбора стипендиатов проводился специальный конкурс. Кандидаты определялись на ученых советах высших учебных заведений. Стипендиями были отмечены молодые люди, показавшие значительные успехи в учебе, научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. Одним из первых ее получил Ярослав Музыкантов, тогда еще студент 5 курса факультета прикладной математики Вологодского государственного педагогического университета. Он являлся неоднократным участником межвузовских, региональных и международных олимпиад по программированию.

Получать повышенную стипендию молодые люди смогут уже с нынешнего учебного семестра

На Вологодчине это не первая поддержка студентов. Недавно в регионе приняли решение компенсировать двухгодичное обучение студентам-ординаторам из регионального бюджета, в пределах 150 тысяч рублей за один год. В областной казне уже нашли деньги - 7,5 миллиона рублей. После окончания вуза, а молодые люди учатся в одиннадцати институтах и университетах, они вернутся на Вологодчину и будут работать врачами, которых в регионе не хватает. Еще за счет средств областного бюджета по целевому направлению 50 студентов получат образование по самым востребованным направлениям подготовки педагогических кадров. Это будущие учителя математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования. В течение всего срока обучения целевики ежемесячно получают стипендию в четыре тысячи рублей. Установлена повышенная стипендия и для десяти аспирантов, а также для пяти курсантов, выходцев из Вологодской области, которые учатся в высших учебных заведениях других регионов.