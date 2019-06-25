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25.06.2019 19:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сбережение кошелька

Опыт Петербурга по снижению тарифов ЖКХ используют в других регионах
Текст: Ян Гриневич
Российская газета - Санкт-Петербург № 136(7894)
Опыт Петербурга изучается при подготовке проекта федерального закона "Об основах государственного тарифного регулирования". Это стало известно в ходе заседания городского правительства.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Событие уникальное не только для города, но и для всей страны: рост тарифов остановлен, причем исключительно экономическими мерами и инструментами. Врио губернатора Александр Беглов уже поставил задачу продолжить работу по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих компаний - ликвидацию необоснованных расходов, прозрачность расчетов, использование энергосберегающих технологий.

Фото: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ
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Напомним, что 1 июля впервые в истории тарифной политики Санкт-Петербурга произойдет снижение темпов роста ранее установленных тарифов по основным видам оказываемых услуг. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил тарифы на основные коммунальные услуги с 1 июля текущего года. Со второго полугодия тарифы в целом не вырастут - увеличение составит в среднем 0,4, вместо планировавшихся ранее 4,3 процента. По ключевым статьям в квитанции удалось добиться снижения платежей. В денежном выражении рост за все коммунальные услуги на человека составит всего 7,1 рубля (вместо 76,93) - для граждан, проживающих в домах с электрическими плитами; 8,67 рубля - для квартир с газовой плитой (вместо 78,26).

Наиболее существенным для кошельков горожан станет снижение тарифа на тепловую энергию. Отопление и горячее водоснабжение являются самыми весомыми статьями расходов граждан на услуги ЖКХ - их доля достигает 70 процентов от итоговой суммы коммунальных платежей. С 1 июля 2019 года они снизятся на 0,6 процента по сравнению с действующими тарифами и на 3,7 процента по сравнению с установленными ранее тарифами на второе полугодие текущего года. Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 рубля за кубометр. В расчете на человека плата уменьшится на 2 рубля, вместо планировавшегося увеличения на 12 рублей. С началом отопительного сезона также снизится плата за коммунальную услугу по отоплению с 1834,90 до 1765,33 рубля за гигакалорию. В расчете на человека плата будет уменьшена на 5 рублей, вместо планировавшегося увеличения на 30 рублей.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Сокращение затрат ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" позволило заметно снизить темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение. Это стало возможным за счет пересмотра производственной программы ресурсоснабжающей организации. По итогам принятых решений для населения вместо планировавшихся 7 процентов тариф подрастет только на 3,2 процента. Для прочих потребителей вместо восьми - 3,7 процента. Один кубометр воды с 1 июля будет обходиться гражданам в 31,58 рубля. Цена на электроэнергию для населения тоже будет снижена с июля этого года до минимального уровня предельного тарифа, установленного на федеральном уровне, на 10 копеек. В среднем 1 киловатт-час будет обходиться в 4,65 рубля.

Кроме того, с правительством РФ прорабатывается вопрос о снижении минимального норматива потребления газа.

Прямая речь

Дмитрий Коптин, председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга: 

- По поручению врио губернатора Александра Беглова мы провели оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций. Именно это позволило практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги. Индекс общего изменения платы за услуги ЖКХ для большинства населения составит во втором полугодии 2019 года 0,4 процента вместо планировавшихся 4,3. Однако совокупный платеж граждан состоит из оплаты не только коммунальных услуг, но и жилищных, размер которых не зависит от решений правительства Санкт-Петербурга и определяется на собрании собственников жилья.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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