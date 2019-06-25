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25.06.2019 17:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парусник "Полтава" отправился в Кронштадт для подготовки ко Дню ВМФ

Текст: Руслан Мельников
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Парусный корабль "Полтава" отправился в Кронштадт для участия в Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России.

Как сообщает "Верфь исторического судостроения "Полтава", для прохода парусника специалисты заранее замерили глубины.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Петербурге спустили на воду реплику петровской "Полтавы"

В Кронштадте на корабль загрузят 100 тонн балласта и установят часть пушек. Затем "Полтаву" отбуксируют в центр Петербурга и со 2 июля пришвартуют на Английской набережной. С 3 июля на "Полтаве" начнутся экскурсии, позволяющие окунуться в Петровскую эпоху. А уже в середине июля парусник появится напротив Эрмитажа.

"Мы всегда хотели, чтобы "Полтава" украшала парады в центре города и радовала петербуржцев. Это будет невероятно красиво!", - отметил главный строитель корабля Михаил Плеханов.

Напомним, "Полтава" является воссозданным в музейных целях 54-пушечным линейным кораблем 4-го ранга, в постройке и проектировании которого в 1712 году принимал участие Петр I.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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