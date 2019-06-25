Петербург возглавил рейтинг лучших городов для яхтенного туризма

Санкт-Петербург оказался лидером в списке лучших российских локаций для туристов-яхтсменов.

Такую информацию обнародовало аналитическое агентство ТурСтат. Сотрудники агентства провели в интернете опрос, на основании которого составили рейтинг мест, наиболее подходящих для путешественников на яхтах.

В интернет-голосовании Санкт-Петербург набрал 27 процентов голосов, оставив далеко позади Сочи (17 процентов), Крым и Севастополь (10 процентов). Подмосковью достались семь процентов.

Также в числе лидеров локаций, подходящих для яхтенного туризма, были названы Кипр, Хорватия, Франция, Италия и Греция. При этом отмечается, что этот вид водного туризма подразумевает отдых, прогулки и катание на яхте за пределами своего места проживания.