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25.06.2019 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Качество на пять

Петербургские ученые оптимизируют сборку самолетов
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(7893)
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) совместно с компанией разработали программный комплекс ASRP, моделирующий и оптимизирующий процесс сборки самолетов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Комплекс ASRP создан учеными Института прикладной математики и механики СПбПУ. Новые математические методы, используемые в ASRP, позволяют эффективно решать задачи, для которых плохо применимы стандартные подходы. Фактически ученые создали методику по моделированию и оптимизации как сборочных процессов отдельных элементов планера, так и окончательной сборки всего самолета. Статья с результатами работы опубликована в Journal of Manufacturing Science and Engineering.

Фото: iStock
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Сборка самолета - многоступенчатый и сложный процесс. Различные узлы и детали, как правило, соединяются между собой при помощи болтов и заклепок, для которых в процессе сборки просверливаются специальные отверстия. От точности изготовления этих отверстий критически зависит качество и надежность всей конструкции, а значит, при сверлении части должны плотно прилегать друг к другу. Для этого устанавливаются специальные временные крепежные элементы. От расположения этих крепежей зависит время сборки и качество соединения. Компьютерное моделирование и оптимизация расположения временного крепежа - основные области применения программного комплекса ASRP. Совместные исследования СПбПУ и Airbus в этом направлении ведутся на протяжении 14 лет. Разработки ученых позволили оптимизировать расстановку временных крепежных элементов для многих узлов самолетов Airbus. Это позволило уменьшить трудоемкость и повысить качество сборочного процесса.

- В ходе расчетов мы определяем вероятность отклонения от норматива величины зазора между собираемыми деталями. Наша задача - минимизировать эту вероятность путем выбора наилучших позиций временных крепежных элементов, - пояснил Сергей Валерьевич Лупуляк, заведующий лабораторией виртуально-имитационного моделирования СПбПУ.

Совместные исследования СПбПУ и Airbus в этом направлении ведутся уже на протяжении 14 лет

Недавно компания Airbus выпустила новую модель самолета A350, которая сразу же стала востребованной у крупнейших авиакомпаний мира. Однако сборочный процесс является достаточно трудоемким. Например, с момента начала сборки и до передачи заказчику первого экземпляра модели А350 прошел целый год. Для ускорения производства и увеличения объемов выпуска необходимо сократить время сборки. Новые сборочные линии требуют больших финансовых вложений со стороны компании, поэтому она заинтересована в модификации существующих технологий. Программный комплекс, разработанный

в СПбПУ, как раз и решает данную задачу. Таким образом, программный комплекс ASRP позволяет не только сократить время сборки, но и обеспечить надежное качество, что является одним из факторов, гарантирующих безопасность будущего самолета.

Тем временем

Ранее ученые из СПбПУ совместно с Гарвардской медицинской школой разработали алгоритм, в 17 раз улучшающий качество ультразвукового исследования сердца. Данный алгоритм - аппаратно независимый и может быть применен для обработки данных как на обычных компьютерах, так и полученных с мобильных устройств.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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