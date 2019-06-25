Петербургского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании

В Санкт-Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании.

Как рассказал корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах, вчера ранним утром в полицию Приморского района Петербурга обратилась девушка 1998 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой "малознакомого Игоря, водителя Folkswagen Polo", который удерживал ее в заточении с 09.00 22 июня до 16.00 23 июня и, угрожая физической расправой, неоднократно изнасиловал. Опергруппа Приморского района выехала по адресу, который указала заявительница, и задержала мужчину 1987 года рождения, водителя компании "Яндекс.Такси".

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу разбираются в обстоятельствах произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.