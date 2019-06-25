Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов

В Петербурге снижены тарифы на горячую воду и отопление. По остальным коммунальным услугам рост тарифов заморожен. Таким образом до конца года петербуржцы сэкономят полтора миллиарда рублей, а за год эта сумма составит уже 3 миллиарда.

Согласно релизу пресс-службы Смольного, тарифное регулирование стало одной из ключевых тем на заседании городского правительства.

Как отметил в своем выступлении врио губернатора Петербурга Александр Беглов, заморозка тарифов на ЖКХ произошла впервые в современной истории города.

Опыт уникален и для страны в целом. На заседании подчеркивалось - заморозка тарифов достигнута исключительно экономическими методами.

Чтобы достичь таких результатов, городские власти совместно с УФАС провели колоссальную работу по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций. Сейчас опыт Петербурга изучается при подготовке федерального законопроекта об основах тарифного регулирования.

Напомним, с 1 июля в Петербурге тарифы на тепло снизятся на 0,6 процента относительно нынешних цен. А если сравнивать с тарифами, которые ранее установили на второе полугодие, снижение составит 3,7 процента.

Плата за горячее водоснабжение установлена из расчета 105,92 рубля за кубометр, это меньше действующего тарифа на два рубля.

А осенью, когда начнется отопительный сезон, в городе сократится плата за отопление. Если нынешний тариф составляет 1834,9 рублей за гигакалорию на квадратный метр, то с началом отопительного сезона он составит 1765,33 рубля.

На ряд коммунальных услуг тарифы все же повысятся. Но по оценкам комитета по тарифам, рост составит 0,4 процента. Так, в среднем по городу, для граждан, живущих в домах с электроплитами, повышение составит 7,1 процента, тем, у кого дома газ, придется платить на 8,67 рублей больше. Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.