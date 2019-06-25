Прокуратура обязала местные власти построить баню в селе Усть-Уса

Суд обязал власти города Усинска (Республика Коми) открыть общественную баню в селе Усть-Уса. Это было сделано по иску прокуратуры города Усинска.

Как сообщили в ведомстве, жители Усть-Усы составили коллективное обращение, в котором говорилось о нарушении их прав на обеспечение услугами бытового обслуживания.

В Усть-Усе живут 902 человека. Причем, как выяснилось при прокурорской проверке, 176 сельчан проживают в многоквартирных жилых домах без горячего водоснабжения и ванных комнат. Однако в селе нет общественной бани, и жители села не могут должным образом соблюдать правила личной гигиены.

После проверки прокуратура подала в суд исковое заявление, которое было удовлетворено в полном объеме. "После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение", - отметили в ведомстве.