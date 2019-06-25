В Калининграде открылась международная янтарная биеннале

Международная биеннале авторских работ из янтаря "Алатырь 2019" открылась в калининградском Музее янтаря.

Биеннале включает в себя образовательную программу для учащихся художественных заведений Калининградской области, научно-практическую конференцию по профессиональной подготовке ювелиров и публичные лекции искусствоведов с мировым именем.

Самое яркое событие - выставка-конкурс "BOTANICA". Как сообщает пресс-служба Музея янтаря, в 2019 году темой самой биеннале объявлена ботаника, а потому художникам из десяти стран было предложено продемонстрировать в своих изделиях многообразие флоры на планете или использовать различные растительные мотивы, популярные в мировом искусстве.

Каждый художник мог представить на конкурс не более трех произведений, в которых янтарь должен быть основным художественно-выразительным средством. Победители будут определены в номинациях: "Мастерство", "Создание художественного образа", "Новаторство".

Также предусмотрены три специальные номинации - "Флореальные мотивы в мировой художественной традиции", "Театр" - в честь Года театра в России, "Изделия из копалов и имитаций янтаря".

Уже известно, что в результате работы международного жюри для "BOTANICA" были отобраны около 150 изделий художников из Германии, Дании, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Франции, Финляндии, Эстонии. Объявление победителей и презентация лучших работ состоится 28 июня в Музее янтаря на церемонии открытия выставки, которая будет принимать зрителей включительно до 9 сентября.

Предыдущая, седьмая биеннале прошла в Калининграде в 2017 году. Тогда темой была "Архитектурная летопись мира". Гран-при получила художница из Германии Сузанне Эльстнер.