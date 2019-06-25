Покупателю остается просто наблюдать за катастрофичными изменениями розничного рынка и попытаться под него подстроиться. Конечно, статистика - понятие в данном случае относительное, УФАС при составлении отчета пользуется данными Петростата, которому, в свою очередь, приходится руководствоваться теми данными, которые ему предоставляют сами хозяйствующие субъекты. Тем не менее общий тренд и интонации полемики вокруг этих цифр очевидны даже при существующей незначительной погрешности.
Сегодня дальнейшее развитие отдельной сети формально сдерживает только порог в 25 процентов, запрещающий дальнейшее расширение бренда на региональном рынке в соответствии со статьей 14 Закона о торговле. Чтобы обойти его, сетям придется либо прятаться под другими названиями, либо активно развивать интернет-сегмент, позволяющий осуществлять доставку заказов на дом. Так, лидер сетевиков уже запустил формат dark store - магазин без покупателей, который предназначен только для формирования заказа, но без "личного участия" заказчика. Продавцы самостоятельно пакуют заказы для доставки или выдачи, собирая их с полок. Проблема в развитии данного сегмента одна: затраты на организацию доставки, как физические, так и материальные. Однако, чтобы победить в борьбе за покупателя, сетевики будут готовы пойти на любые жертвы.
Малому бизнесу остается одно: биться с сетевиками в интернет-пространстве, а также искать новые форматы. Хорошим направлением развития "малых" могли бы стать бывшие городские рынки, которых в Северной столице насчитывается 14, однако в данный момент их судьба остается неопределенной - в 2017 году чиновники объявили, что прежний формат торговли морально устарел, и начали расторгать договоры с неэффективными управляющими компаниями, чтобы искать инвесторов, однако процесс затянулся. Пока единственным историческим рынком, которым уже занялся частный бизнес, остается Василеостровский, да и тот официально начнет работу только в июле этого года - в формате "музея былого величия" - много ресторанов и совсем мало розницы. Поэтому говорить о том, что рынки в ближайшее время могут составить разумную конкуренцию сетям, - преувеличение.
Теоретически помочь предпринимателям могла бы недавно созданная в Петербурге Ассоциация арендаторов и собственников стрит-ретейла. Структура должна защищать интересы бизнеса и заниматься саморегулированием деятельности предпринимателей торговой недвижимости. Президент группы компаний RENTA Артем Гудченко на презентации ассоциации отметил, что в последнее время в отношении встроенных коммерческих помещений на первых этажах жилых домов вводятся дополнительные ограничения и запреты, что приводит к дисбалансу интересов стрит-ретейла и торговых комплексов. Главной задачей этой новой организации станет подготовка корректировок в законодательство, в котором в настоящее время имеется явный "перекос" в пользу жильцов многоквартирных домов, а интересы владельцев коммерческих помещений, по существу, не учитываются. Кроме того, сейчас ассоциация ведет переговоры с представителями крупных сетевых компаний об их вступлении в ее ряды. Поэтому эксперты предположили, что малому бизнесу рассчитывать на помощь от ассоциации вряд ли возможно - она будет решать другие задачи, устраняя любое сопротивление коммерческой рознице жильцов жилых домов.
Эксперты отмечают, что падение оборотов мелкорозничной торговли влечет за собой сокращение числа небольших производителей, фермеров, которые, в частности, не способны дать объемы, требуемые продуктовыми сетями.