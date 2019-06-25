Санкт-Петербургское УФАС России подготовило ежегодный отчет о долях продуктовых сетей на рынке розничной торговли. В этом году наш город поставил неприятный рекорд - доля сетей выросла до 91 процента. Это самый высокий показатель по стране. Однако эта цифра уже не сильно беспокоит представителей ведомства, как это было десять лет назад. Победа сетей, к сожалению, уже свершившийся факт. По словам руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вадима Владимирова, "эта тенденция наблюдается не только у нас в стране, но и во всем мире", поэтому "не нужно кошмарить бизнес".

Покупателю остается просто наблюдать за катастрофичными изменениями розничного рынка и попытаться под него подстроиться. Конечно, статистика - понятие в данном случае относительное, УФАС при составлении отчета пользуется данными Петростата, которому, в свою очередь, приходится руководствоваться теми данными, которые ему предоставляют сами хозяйствующие субъекты. Тем не менее общий тренд и интонации полемики вокруг этих цифр очевидны даже при существующей незначительной погрешности.

Сегодня дальнейшее развитие отдельной сети формально сдерживает только порог в 25 процентов, запрещающий дальнейшее расширение бренда на региональном рынке в соответствии со статьей 14 Закона о торговле. Чтобы обойти его, сетям придется либо прятаться под другими названиями, либо активно развивать интернет-сегмент, позволяющий осуществлять доставку заказов на дом. Так, лидер сетевиков уже запустил формат dark store - магазин без покупателей, который предназначен только для формирования заказа, но без "личного участия" заказчика. Продавцы самостоятельно пакуют заказы для доставки или выдачи, собирая их с полок. Проблема в развитии данного сегмента одна: затраты на организацию доставки, как физические, так и материальные. Однако, чтобы победить в борьбе за покупателя, сетевики будут готовы пойти на любые жертвы.

Малому бизнесу остается одно: биться с сетевиками в интернет-пространстве, а также искать новые форматы. Хорошим направлением развития "малых" могли бы стать бывшие городские рынки, которых в Северной столице насчитывается 14, однако в данный момент их судьба остается неопределенной - в 2017 году чиновники объявили, что прежний формат торговли морально устарел, и начали расторгать договоры с неэффективными управляющими компаниями, чтобы искать инвесторов, однако процесс затянулся. Пока единственным историческим рынком, которым уже занялся частный бизнес, остается Василеостровский, да и тот официально начнет работу только в июле этого года - в формате "музея былого величия" - много ресторанов и совсем мало розницы. Поэтому говорить о том, что рынки в ближайшее время могут составить разумную конкуренцию сетям, - преувеличение.

В этом году доля сетей в Петербурге выросла до 91 процента. Это самый высокий показатель по стране

Теоретически помочь предпринимателям могла бы недавно созданная в Петербурге Ассоциация арендаторов и собственников стрит-ретейла. Структура должна защищать интересы бизнеса и заниматься саморегулированием деятельности предпринимателей торговой недвижимости. Президент группы компаний RENTA Артем Гудченко на презентации ассоциации отметил, что в последнее время в отношении встроенных коммерческих помещений на первых этажах жилых домов вводятся дополнительные ограничения и запреты, что приводит к дисбалансу интересов стрит-ретейла и торговых комплексов. Главной задачей этой новой организации станет подготовка корректировок в законодательство, в котором в настоящее время имеется явный "перекос" в пользу жильцов многоквартирных домов, а интересы владельцев коммерческих помещений, по существу, не учитываются. Кроме того, сейчас ассоциация ведет переговоры с представителями крупных сетевых компаний об их вступлении в ее ряды. Поэтому эксперты предположили, что малому бизнесу рассчитывать на помощь от ассоциации вряд ли возможно - она будет решать другие задачи, устраняя любое сопротивление коммерческой рознице жильцов жилых домов.

P. S.

Эксперты отмечают, что падение оборотов мелкорозничной торговли влечет за собой сокращение числа небольших производителей, фермеров, которые, в частности, не способны дать объемы, требуемые продуктовыми сетями.