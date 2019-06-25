Летний сезон, стартовавший в этом году с рекордов по температурным показателям, снова привел тысячи дачников на участки. Однако если погода не подкачала, то вот законодательно-нормативный климат в сочетании с экономическими факторами принес ряд сюрпризов. Часто именно он заставляет людей все больше выставлять на продажу свои участки.

Аналитики подсчитали, что предложений о продаже дач стало больше почти на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот уровень спроса вырос менее чем на 1 процент. Что касается цен, то за год загородная недвижимость подешевела в среднем на восемь процентов.

Напомним, что российские законодатели некоторое время назад представили нововведение, по которому хозяйственные постройки на прочном фундаменте, включая теплицы и туалеты, должны быть зарегистрированы как недвижимость, что подразумевает дополнительный налог. Кроме того, в Налоговом кодексе уже появились изменения, согласно которым садоводы должны оформляться как юридические лица (ИП). Не оформил - плати штраф. И, как считают некоторые эксперты, именно такая финансовая нагрузка может привести к решению о продаже своего участка.

- Загородный рынок замедлился и просел еще в 2008 году. Это касается и уровня цен и активности в целом - вспоминает эксперт Жанна Ищенко, работающая в этой сфере с 1998 года.

- Число предложений сейчас растет. Добавляются новые проекты дачной и коттеджной застройки, нарезки участков. Кроме того, как следствие "дачной амнистии" появилось значительное количество объектов с нормальными документами. А еще недавно многие дачи не соответствовали этому и рынком "не принимались", - в свою очередь отмечает Константин Сидоров, директор АН "Прогаль".

Налоги, по мнению Сидорова, вряд ли стоит считать основным мотивом продажи участков. Тем более что для пенсионеров они могут быть нулевыми. Это, скорее всего, дополнительный аргумент, "последняя капля", если о продаже уже задумались.

- А самая распространенная причина продажи - нужны деньги. Стоит заметить, что многим из тех, кто получал участки в период расцвета садоводческого движения, сегодня уже около 80 лет, поддерживать свои владения им тяжело, а их дети и внуки не всегда разделяют интерес к дачному отдыху и грядкам, - резюмирует Сидоров.

С ним согласен Дмитрий Щегельский, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости.

- Выставляют дачу на продажу дети и внуки тех, кто получал свои земельные участки 30-40 лет назад. Родители либо умерли, либо не имеют возможности ездить туда, а их потомки не хотят содержать дачи ввиду смены тренда интересов. Лучше съездить на две недели на курорт или за границу. Кроме того, слух о росте спроса на рынке недвижимости, скорее всего, дошел и до продавцов дач, которые уже 10 лет испытывали проблемы с продажей своих объектов.

К приведенной статистике у экспертов весьма скептическое отношение.

- Мы не видим столь радикальных изменений на рынке загородной недвижимости нашего региона. Да, предложение домов и участков этой весной выросло примерно на 10 процентов, спрос отстает, - говорит Константин Сидоров.

- На 10 объявлений о продаже - в среднем один покупатель. Суть последнего десятилетия неизменна - продать дом в Ленобласти очень сложно. Многие объекты висят годами, продавцы зачастую переоценивают свое имущество, закладывая в стоимость "часть души и здоровья", которая ушла в строительство, - добавляет Щегельский, полагая, что рост количества предложения на отдельно взятом портале можно еще объяснить ростом его популярности.

- Те суммы, которые мы видим в объявлениях, - это, скорее, мечты продавцов, но в процессе покупки цена снижается на 20-30 процентов, - говорит Жанна Ищенко. - Все зависит от адекватности цены и качества самого предложения. Часто торга либо не происходит совсем, либо максимум, на что можно рассчитывать, - это 10 процентов. Бывает, что хозяин идет навстречу, если понимает, что по той цене, которая была заявлена изначально, его дом просто никто не возьмет.

Так кто же сегодня покупает участки с домами? По наблюдениям представителей риелторского сообщества, есть несколько категорий. Во-первых, это молодые обеспеченные семьи, которые либо хотят приобрести место для отдыха за городом, либо жить там кругогодично.

- Например, за 3,5 миллиона рублей можно купить однушку в "корабле", а можно - неплохой дом в садоводстве в радиусе до 50 километров от города. На землях ИЖС за те же деньги дом будет хуже, ну или просто подальше от Петербурга, - поясняет Дмитрий Щегельский.

Определяющим фактором при выборе места постоянного проживания является наличие транспортной и социальной инфраструктур.

При этом, подмечает Константин Сидоров, не исключены варианты, что кто-то из наших сограждан покупает дом для того, чтобы сдавать его в аренду, но это, скорее всего, делается самостоятельно, без риелторов. И довольно рискованно, поскольку постоянных клиентов довольно сложно найти (по сравнению с квартирой, например).

Так что, если желания одних совпадают с желаниями и возможностями других, то домик, который давно производил впечатление "чемодана без ручки", имеет все шансы обрести нового благодарного хозяина.

Кстати

По данным петербургского отделения Союза садоводов России, никто не ведет учет того, как часто приезжают владельцы участков на свои участки. В правительстве Ленобласти ответили что статистика по заброшенным дачам отсутствует.