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25.06.2019 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге отметили 100-летие Московского района

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Большом концертном зале "Октябрьский" прошел торжественный вечер, посвященный вековому юбилею Московского района. Собравшихся приветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как отметил действующий градоначальник, Московский район играет большую роль в жизни города, здесь расположены крупнейшие предприятия и знаковые достопримечательности.

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К слову, сам Александр Беглов тоже считается жителем Московского района. Действующий градоначальник признался, что много лет прожил в доме по проспекту Юрия Гагарина.

Московский район был образован в Петрограде в 1919-м году. Но сама эта территория осваивалась с первых лет основания Петербурга. Еще Петр I выделил Московскую сторону в отдельное направление. С конца XIX века от нынешних Московских ворот проходил Московский тракт, дорога до столицы. Стоит отметить, что дорога эта имела стратегические значение, и в 1834-м году тракт выровняли и покрыли брусом. Так дорога между Петербургом и Москвой стала первым в России шоссе.

А на участке между станциями метро "Московская" и "Звездная" развивался поселок Средняя Рогатка. Это название, кстати, до сих пор сохранилось в народной топонимике.

Знаменитые архитектурные ансамбли в стиле сталинского ампира стали появляться в Московском районе после 1936-го года, когда был принят Генеральный план развития Ленинграда. Тогда у городских властей возникла идея перенести административный центр в Московский район. Предполагалось, что управление городом будет осуществляться из Дворца Советов на Московской площади. Существует несколько версий относительно причин возможного переезда. Так, ряд историков склоняется к мнению, что власти города считали нужным перенести административный центр подальше от исторического, чтобы не дистанцироваться с царским прошлым. По другой версии, озабоченность вызывала близость исторического центра к Выборгской стороне и к границе с Финляндией. Тогда к Суоми относились Выборг и даже Приозерск.

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В годы Великой Отечественной войны на территории Московского района проходили ожесточенные бои. Линия фронта проходила у нынешнего Монумента героических защитников Ленинграда.

После войны о планах по переносу административного центра говорить перестали. Массовая застройка Московского района продолжилась в пятидесятые годы. Здесь было много пустырей, и именно на этих территориях ведущие архитектурные институты города проектировали первые в стране спальные кварталы доступного жилья, потом эти дома стали называть "хрущевками".

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