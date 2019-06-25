В Петербурге заменят 10 тысяч светильников

В Санкт-Петербурге планируется заменить 10 тысяч ртутных светильников светодиодными.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Максима Шаскольского, это произойдет до конца 2020 года.

"У нас порядка 10 000 остается ртутных светильников после планируемой замены части светильников на светодиодные в 2019 году и до конца 2020 года они все будут заменены на светодиодные", - цитирует агентство своего собеседника.

По словам Максима Шаскольского, после этого в городе не останется неэффективных светильников. Также сообщается, что светодиодные светильники позволят снизить расходы на освещение города в два раза.

Новые светильники появятся в Курортном, Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, частично Выборгском и Красносельском районах.