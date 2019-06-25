В Санкт-Петербурге НИИ скорой помощи построят современный корпус

Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе получит новый корпус. Строительные работы на площадке, примыкающей к действующему зданию медучреждения, начнутся уже в июле.

Необходимость расширения существующих площадей для НИИ обсуждается уже не первый год, однако сейчас у этой идеи появились и конкретные параметры, и сроки реализации. Согласно проектной документации новое строительство развернется на участке, ограниченном улицей Фучика, территорией, свободной от застройки, и улицей Белградской, а также Будапештской улицей. Четырехэтажное здание, которое там появится, предназначено для размещения отделения экстренной медицинской помощи, с существующим корпусом его соединят теплыми переходами на уровне первого и второго этажа. Внутри комплекса организовано разделение пациентов на четыре потока в зависимости от степени тяжести их состояния: "красный" - пациенты в шоковом состоянии, "оранжевый" - в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, "желтый" - пациенты в удовлетворительном состоянии, неспособные самостоятельно передвигаться, "зеленый" - пациенты, не требующие госпитализации. Нижние этажи отдадут под первичный прием больных и диагностическое оборудование, в том числе кабинеты лучевой диагностики - компьютерной томографии, МРТ, рентген, а также операционные - две общего профиля, нейрохирургическая и травматологическая. Третий и четвертый этажи займут помещения отделения краткосрочного пребывания и оборудованные учебные классы с возможностью использовать телемедицину, административно-хозяйственные и технические помещения.

Общая площадь запроектированного комплекса составляет более 20 тысяч квадратных метров

Общая площадь запроектированного комплекса, который будет включать в себя также КПП и подземный паркинг, составляет более 20 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новое отделение, которое будет сдано в 2021 году, сможет обслуживать до 215 пациентов в сутки.

Кстати, новый корпус получит и Детская больница Святой Марии Магдалины - его строительство также должно завершиться до 2021 года. Как сообщили в Смольном, лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек, будет состоять из пяти этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение. В этом году больнице исполняется 190 лет, и решение о строительстве нового корпуса стало своеобразным подарком к юбилею медучреждения. Средства, позволяющие в 2019 году приступить к строительству, были предусмотрены губернаторской поправкой к бюджету Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы.