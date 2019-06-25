В Санкт-Петербурге НИИ скорой помощи построят современный корпус

Новости

Батутист Мельник завоевал серебро Европейских игр 23:13
Московский проспект в Киеве сохранит свое название 23:07
На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки 22:40
В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции 22:05
Глава МИД Ирана обвинил Болтона в подготовке войны 22:00
Стали известны страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ 21:37
Минфин и Минэнерго согласовали топливные льготы на 2020 год 21:20
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего 21:19
Глава Минэкономразвития рассказал, как видит экономический кризис 21:14
95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20-40 км/ч 21:04
В Москве произошел крупный природный пожар 21:02
В ЛНР объяснили отступление украинских военных 21:00
Девять человек пострадали в Чехии при столкновении автобуса с грузовиком 20:58
Госдума и правительство решат проблемы во взаимодействии 20:55
Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу 20:44
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Меланьи Трамп 20:41
Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков 20:30
Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы 20:05
В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке 19:55
Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику 19:45
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна об атеистах на войне 19:42
Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел 19:32
В Чечне на заправке вспыхнул пожар 19:23
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА 19:20
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 22:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Необходимо срочно

В Санкт-Петербурге НИИ скорой помощи построят современный корпус
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 136(7894)
Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе получит новый корпус. Строительные работы на площадке, примыкающей к действующему зданию медучреждения, начнутся уже в июле.
Фото: Сергей Куксин/РГ
Николай Плавунов: Аналогов нашей скорой помощи не существует

Необходимость расширения существующих площадей для НИИ обсуждается уже не первый год, однако сейчас у этой идеи появились и конкретные параметры, и сроки реализации. Согласно проектной документации новое строительство развернется на участке, ограниченном улицей Фучика, территорией, свободной от застройки, и улицей Белградской, а также Будапештской улицей. Четырехэтажное здание, которое там появится, предназначено для размещения отделения экстренной медицинской помощи, с существующим корпусом его соединят теплыми переходами на уровне первого и второго этажа. Внутри комплекса организовано разделение пациентов на четыре потока в зависимости от степени тяжести их состояния: "красный" - пациенты в шоковом состоянии, "оранжевый" - в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, "желтый" - пациенты в удовлетворительном состоянии, неспособные самостоятельно передвигаться, "зеленый" - пациенты, не требующие госпитализации. Нижние этажи отдадут под первичный прием больных и диагностическое оборудование, в том числе кабинеты лучевой диагностики - компьютерной томографии, МРТ, рентген, а также операционные - две общего профиля, нейрохирургическая и травматологическая. Третий и четвертый этажи займут помещения отделения краткосрочного пребывания и оборудованные учебные классы с возможностью использовать телемедицину, административно-хозяйственные и технические помещения.

Общая площадь запроектированного комплекса составляет более 20 тысяч квадратных метров

Общая площадь запроектированного комплекса, который будет включать в себя также КПП и подземный паркинг, составляет более 20 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новое отделение, которое будет сдано в 2021 году, сможет обслуживать до 215 пациентов в сутки.

Кстати, новый корпус получит и Детская больница Святой Марии Магдалины - его строительство также должно завершиться до 2021 года. Как сообщили в Смольном, лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек, будет состоять из пяти этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение. В этом году больнице исполняется 190 лет, и решение о строительстве нового корпуса стало своеобразным подарком к юбилею медучреждения. Средства, позволяющие в 2019 году приступить к строительству, были предусмотрены губернаторской поправкой к бюджету Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна об атеистах на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси