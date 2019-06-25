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25.06.2019 13:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В соборе Архангельска установят лифты

Текст: Наталья Канова (Архангельск)

В Михаило-Архангельском кафедральном соборе Архангельска в скором времени установят современные лифты. Они помогут маломобильным прихожанам подниматься в верхний храм.

Как рассказал архитектор главного храма Поморья Дмитрий Яскорский, лифтовые кабины уже доставлены: одна из них большой вместимости. С ее помощью маломобильные прихожане, в том числе те, кто передвигается на колясках, смогут посещать богослужения в верхнем храме.

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай оборудования православных храмов лифтами. Еще в 1997 году на фасадной части исторического и архитектурного памятника, каким является православный Богоявленский кафедральный собор в Москве, были смонтированы два пассажирских лифта. Они были рассчитаны на подъем как священников преклонного возраста, так и маломобильных прихожан. С той поры лифты стали активно применять при строительстве новых соборов по всей стране.

Для архангелогородцев возведение кафедрального собора стало масштабным событием. К слову, в самом названии "Архангельск" - небесное соединяется с земным, ведь город назван в честь Архангела Михаила. Храм станет не только местом для богослужений: в последствие там планируется разместить воскресную школу, службу социальной помощи и даже библиотеку.

По сообщениям пресс-службы Архангельской епархии, этим летом продолжится монтаж инженерных систем и благоустройство территории вокруг храма. До конца года планируется полностью завершить работы на первом этаже. Уже ведутся проектные работы по интерьерам нижнего яруса, в частности закончены эскизы северного и южного вестибюлей, а также иконной лавки.

Напомним, что подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основании строительства собора. В феврале 2011 года началось активное возведение стен. Строительство ведется всем миром - на пожертвования предприятий, организаций и жителей города. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч прихожан.

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