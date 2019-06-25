С начала июня ретро-поезд с интерьером "Николаевского экспресса" стал доставлять туристов от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" в Карелии. График ретро-поезда стыкуется с расписанием поезда "Ласточка" на станции Сортавала, а также с водными судами "Метеор", курсирующими на Валаам. Сейчас это один из успешных примеров в регионе, когда энтузиасты смогли своими силами вывести экономику небольшого поселка из стагнации да еще и заинтересовать своим проектом железнодорожников, которые увидели в нем большой потенциал.

"Рускеала" в Южной Карелии - единственный комплексный природный памятник, а также музей истории горного дела России и Финляндии. Парк образован вокруг старого мраморного карьера, который в 30-х годах оказался затопленным и только в 1998 году был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. С этого момента началась работа над созданием парка, на которую ушло десять лет. Уже в 2016 году британская The Guardian опубликовала рейтинг туристических достопримечательностей российской провинции, в которой парк занял первое место, опередив Новгород и Камчатку. Если в 2007 году парк посетили 30 тысяч туристов, то в 2015-м - 200 тысяч, и очевидно, что это не предел. Хотя организаторы полагают, что он есть, и главное - не нарушить существующий природный баланс, не превратить заповедное место в типовой парк аттракционов.

Развитие парка дало региону синергетический эффект, объединив вокруг проекта ряд туристических компаний (только трассовых гидов в проекте около ста, производителей сувениров, владельцев мест размещения - всего порядка трехсот человек). Для города эта цифра может показаться незначительной, а для ряда карельских поселков она является гигантской.

- Проект дал возможность предприимчивым людям интегрироваться в туризм со своими малыми бизнесами. Результаты экономические будут видны лет через пять, когда тренд зафиксируется. По слухам, Рускеальская школа могла быть сокращена, а в итоге в нее теперь возят детей из окрестных поселков, - поясняет один из инициаторов проекта Антон Юшко.

Интересно, что вклад чиновников региона в создание парка был минимальным, но в 2013 году, вспоминает эксперт, они помогли "отбить" атаку горнодобытчиков, которые хотели получить лицензию на добычу мрамора в непосредственной близости от маршрутов Горного парка. Благодаря ФЦП к Горному парку построили новый подъездной путь, создается более просторная административная зона, к которой прибывает ретропоезд.

- К моменту появления ФЦП (в нашем случае первого эффективного инструмента поддержки) о проблемах парка чиновники профильных ведомств знали, элементы совместного планирования работы с турпотоками уже были. Так что чиновники в туризме и развитии территорий - люди вовсе не лишние, просто их задачи и инструкции не всегда синхронизированы с задачами бизнеса, - поясняет инициатор проекта Александр Артемьев.

Чиновники в туризме - люди не лишние, просто их задачи и инструкции не всегда синхронизированы с задачами бизнеса

Впрочем, "Рускеала" -не единственный проект в регионе. На развалинах бывшего чугунолитейного завода был открыт рудный парк "Тулмозерье", созданный на месте бывшего железоделательного завода XIX века. Благодаря международному проекту Mining Road ("Дорога горных промыслов") Тулмозерский завод получил новую жизнь и стал частью международного туристического маршрута.

А на острове Луда Сеннуха в Белом море предприниматель Ольга Ягодина создала единственную в России солеварню по технологиям XVIII века. Поток туристов сегодня настолько большой, что возникла необходимость даже отделить процесс производства соли от солеварни как туристического объекта. Благодаря Ольге Ягодиной живут остров Луда Сеннуха и его немногочисленные жители. Подобная ситуация в старинной карельской деревне Кинерме, признанной самой красивой деревней России: здесь постоянно проживают только шесть человек. В основном это семья Надежды Калмыковой, хранительницы деревни, к которой приезжают тысячи гостей в год.

Не менее активны предприниматели от туризма и в других регионах СЗФО. В Мурманской области туризм стал поселкообразующей отраслью для села Териберка Кольского района, где прекратила свое существование рыбоперерабатывающая фабрика, а вести прибрежный промысел рыбы на продажу местным жителям не разрешено. Правда, здесь, по мнению региональных властей, туризм и поселок до сих пор живут по принципу "дружба дружбой, а денежки врозь".

- В среднем в Териберку приезжают двести-триста туристов в день, а за год Кольский район посещают порядка 40 тысяч человек, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. - При этом муниципалитет не получает от гостей ни копейки!

Власти Кольского района настаивают на том, чтобы взимать туристический сбор с гостей, приезжающих в Териберку. Но предприниматели отнеслись к этой идее без энтузиазма. По их мнению, власть не оказывает бизнесу в этом плане почти никакой поддержки, и они воспринимают туристический сбор как еще один вид поборов. В свою очередь, у Александра Лихолата, главы администрации Кольского района, свои резоны. По его мнению, ни один предприниматель в регионе не зарегистрирован и не платит налоги в бюджет, поэтому и не получает поддержки.

Однако в некоторых проектах помощь чиновников оказывается столь незначительной, что предприниматели сами отказываются от поддержки. Такая ситуация сегодня наблюдается в Ловозерском районе и поселке Ревда, где действует этнографический комплекс под открытым небом - саамская деревня Самь-сыйт.

Следующим проектом, с помощью которого предполагалось привлечь туристов, должно было стать строительство кемпинга "Лапландская сказка" стоимостью 50 миллионов рублей и этнографического комплекса "Саамская сказка", в который предполагалось вложить 30 миллионов. Их инициатором стал местный предприниматель Михаил Бараковский. Проекты были представлены еще в 2014 году, но строительство так и не началось.

- Существенной поддержки от властей муниципалитета и региона я не получаю, - пояснил он. - Меня обещали свести с потенциальными инвесторами, но из этого так ничего и не вышло. Крупные инвесторы не интересуются развитием туризма. Возможно, потому, что это сезонный, не слишком доходный бизнес. Да, областные власти проводят конкурсы, выделяют представителям турбизнеса гранты. Но грант в 500 тысяч рублей - это ни о чем.

При этом, если в Ловозере появится хорошая инфраструктура, народ сюда поедет обязательно, уверен эксперт. Но для ее появления нужны серьезные деньги - как минимум десятки миллионов рублей.

Мелкому бизнесу такая задача не по силам, нужны крупные инвесторы, и властям Мурманской области нужно придумать способ, как их привлечь.

Известно, что только малых городов (с населением до 50 тысяч человек) в нашей стране насчитывается более 70 процентов. Многие из них числятся в списке моногородов, экономика которых зависит от одного или двух предприятий.

Изменить вектор развития, как ясно из приведенных примеров, а особенно в небольших населенных пунктах, помогают проекты, так или иначе связанные с туризмом.

Так, в Вологодской области за двадцать лет существования "Вотчины Деда Мороза" число туристов выросло в сто раз - с 3 до 300 тысяч в год. В Заполярье подобной точкой роста являются Хибины (плюс 50 процентов за два года), в Поморье - Соловки. Однако подобных примеров могло бы быть больше.