Правительство Ленинградской области намерено закупить у мобильных операторов "большие данные" по городу Мурино. На основе полученных сведений об абонентах сотовой связи власти региона собираются понять, сколько человек реально там проживает. Численность районов массовой застройки для области имеет принципиальное значение, ведь официальные данные в десятки раз ниже реального числа проживающих. А это влияет на все - от субсидий в местные бюджеты до числа социальных объектов.

Ни инвесторы, ни чиновники не знают, сколько жителей поселится в строящихся домах. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Никто не ожидал таких темпов"

В 2010 году в Мурино проживало семь тысяч человек. В 2013-м здесь началось активное жилое строительство, и на начало этого года в Мурино было прописано около 52 тысяч человек. Но сданных квартир больше - 73 тысячи. И, по оценкам местной администрации, в городе проживает не менее 100 тысяч человек.

- Никто не ожидал таких темпов, - говорит и. о. главы администрации Мурино Валерий Гарькавый.

Предполагалось, что планку в 70 тысяч сданных квартир здесь преодолеют к 2030 году, не раньше. Но в последние четыре года на жилье в Мурино возник большой спрос. Застройщики постарались его удовлетворить и ускорили возведение объектов, насколько это возможно. Правда, уже сейчас стало ясно: вместе с высокими темпами в Мурино пришло множество системных проблем, готовых алгоритмов для решения которых просто не существует. И заложниками сложившейся ситуации рискуют оказаться рядовые покупатели.

Очередь все не кончается

- На сегодняшний день комитет экономики Ленинградской области проводит закупку, мы покупаем "большие данные" у сотовых операторов, чтобы понять, сколько там человек реально живет, какого они возраста, - говорит начальник департамента инвестиционной политики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Наталья Гершун. И подчеркивает: данные позволят понять реальную потребность в социальных объектах.

Схема, когда нужное количество тех же детсадов определялось исходя из квадратных метров жилья, несовершенна. Практика показывает, что в студии, рассчитанные на одного человека, заселяются семьями.

Но нужны ли тут "большие данные", еще вопрос. Так, в том же Мурино построено 25 детских садов, а функционируют лишь 14 из них.

Например, до сих пор не заработал детский сад в помещении, которое застройщик передал супермаркету. "РГ" писала об этой ситуации в N 203 от 13 сентября 2018 года. После скандала витрины с колбасой из помещений убрали, но детский сад здесь так и не открылся. В городской администрации говорят, что работают над разрешением данной ситуации, но пока движения нет.

Практика показывает, что в студии, рассчитанные на одного человека, заселяются семьями

Другие детсады не открываются из-за затянувшейся процедуры выкупа.

При этом президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Васильев призывает не винить бизнес во всех бедах районов массовой застройки.

- Непринятые детские сады болтаются в неизвестном правовом поле, хотя они были построены на этой территории одними из первых, - констатировал Васильев.

Правовые коллизии не заканчиваются одной лишь передачей объектов, практика такова, что во Всеволожском районе Ленобласти на места в детсадах общая очередь. Поэтому детям из Кудрово могут предложить садик в Мурино, и наоборот.

Девелоперы намекают на круговую поруку: фактически добросовестные застройщики должны покрывать дефицит объектов, образовавшийся по недосмотру местных властей или из-за невыполнения социальных обязательств других компаний.

Не на балансе

В Мурино, равно как и в других городах и деревнях "каменного пояса", местные власти оказались в довольно беспомощной ситуации, и пока они зависят от договоренностей с застройщиками, девелоперы здесь - это единственный крупный бизнес. В том же Мурино городская администрация не берет на баланс, например, очистные сооружения, созданные строительными компаниями, не принимает на обслуживание построенные ими дороги, зачастую и благоустройство улиц также ведется силами строительных компаний.

В городском поселении объясняют это нехваткой средств. Годовой бюджет Мурино - около 400 миллионов рублей. На эти деньги местные власти должны платить зарплату работникам тех же школ и детских садов, содержать инженерные сети, социальные объекты, заниматься благоустройством. Причина низкой бюджетной обеспеченности проста. Подавляющее большинство жителей Мурино работают в Петербурге и налоги платят там же. Поэтому бюджет формируется в основном за счет субсидий из области.

Пока выручают застройщики. По оценкам эксперта Бориса Латкина, через пять лет вся территория Мурино будет застроена и строительный бизнес уйдет из города, а значит, все вопросы финансирования только усугубятся, ведь муниципалитету придется все решать самостоятельно.

Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз говорит, что в принципе застройщики, которые возвели все социальные объекты, благоустроили территорию, сдали жилые дома, формально не обязаны держать на балансе инженерные сети, дороги или соцобъекты. Они все свои обязательства выполнили.

-Проблема с созданием таких зон застройки скорее в несогласованности документов территориального планирования и комплексного освоения территории, - подчеркивает Мороз. - Здесь нужно решать вопрос комплексно, запретив застройку в такой форме, в какой она существует, либо правильно ее регламентировав.

Бизнес-центр или ТЦ

И без "больших данных" ясно, что главная проблема Мурино, Кудрово и других территорий массовой застройки - это отсутствие рабочих мест. Конечно, все первые этажи домов отданы под магазины, кафе или парикмахерские, но этого числа рабочих мест явно недостаточно, чтобы ликвидировать глобальный бюджетный перекос.

Сейчас в Мурино хотят привлечь бизнес. В местной администрации рассчитывают на арендаторов с большими оборотами и налоговыми отчислениями. Власти области смотрят еще дальше. В регионе планируют, что благодаря "большим данным" удастся понять, какие профессии чаще всего имеются у жителей Мурино, и пригласить в бизнес-зону именно тех арендаторов, которые могли бы предоставить высокотехнологичные рабочие места. Эта идея большого энтузиазма в экспертной среде не вызывает: больше четверти квартир в Мурино сдается, и готовить специализированные рабочие места в расчете на квартиросъемщиков рискованно.

Дискуссию между местными и областными властями вызывает торговый центр. Новый объект должен появиться у строящегося транспортно-пересадочного узла у станции метро "Девяткино".

В муниципалитете полагают, что торговых объектов в Мурино более чем достаточно. В департаменте экономической и инвестиционной деятельности парируют, что это хоть какие-то дополнительные рабочие места, к тому же сам ТЦ будет налогоплательщиком.

На транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в городе возлагают большие надежды. Пока поездка в Мурино - это сплошные пробки. Местные власти рассчитывают, что со строительством ТПУ ситуация улучшится, и надеются, что повышение транспортной доступности привлечет в город инвесторов.

Правда, эксперты отмечают, что даже при самых радостных прогнозах - если у ТПУ построят торговый центр с рабочими местами, это не решит всех бюджетных проблем.