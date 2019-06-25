"Никто не ожидал таких темпов"
В 2010 году в Мурино проживало семь тысяч человек. В 2013-м здесь началось активное жилое строительство, и на начало этого года в Мурино было прописано около 52 тысяч человек. Но сданных квартир больше - 73 тысячи. И, по оценкам местной администрации, в городе проживает не менее 100 тысяч человек.
- Никто не ожидал таких темпов, - говорит и. о. главы администрации Мурино Валерий Гарькавый.
Предполагалось, что планку в 70 тысяч сданных квартир здесь преодолеют к 2030 году, не раньше. Но в последние четыре года на жилье в Мурино возник большой спрос. Застройщики постарались его удовлетворить и ускорили возведение объектов, насколько это возможно. Правда, уже сейчас стало ясно: вместе с высокими темпами в Мурино пришло множество системных проблем, готовых алгоритмов для решения которых просто не существует. И заложниками сложившейся ситуации рискуют оказаться рядовые покупатели.
Очередь все не кончается
- На сегодняшний день комитет экономики Ленинградской области проводит закупку, мы покупаем "большие данные" у сотовых операторов, чтобы понять, сколько там человек реально живет, какого они возраста, - говорит начальник департамента инвестиционной политики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Наталья Гершун. И подчеркивает: данные позволят понять реальную потребность в социальных объектах.
Схема, когда нужное количество тех же детсадов определялось исходя из квадратных метров жилья, несовершенна. Практика показывает, что в студии, рассчитанные на одного человека, заселяются семьями.
Но нужны ли тут "большие данные", еще вопрос. Так, в том же Мурино построено 25 детских садов, а функционируют лишь 14 из них.
Например, до сих пор не заработал детский сад в помещении, которое застройщик передал супермаркету. "РГ" писала об этой ситуации в N 203 от 13 сентября 2018 года. После скандала витрины с колбасой из помещений убрали, но детский сад здесь так и не открылся. В городской администрации говорят, что работают над разрешением данной ситуации, но пока движения нет.
Другие детсады не открываются из-за затянувшейся процедуры выкупа.
При этом президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Васильев призывает не винить бизнес во всех бедах районов массовой застройки.
- Непринятые детские сады болтаются в неизвестном правовом поле, хотя они были построены на этой территории одними из первых, - констатировал Васильев.
Правовые коллизии не заканчиваются одной лишь передачей объектов, практика такова, что во Всеволожском районе Ленобласти на места в детсадах общая очередь. Поэтому детям из Кудрово могут предложить садик в Мурино, и наоборот.
Девелоперы намекают на круговую поруку: фактически добросовестные застройщики должны покрывать дефицит объектов, образовавшийся по недосмотру местных властей или из-за невыполнения социальных обязательств других компаний.
Не на балансе
В Мурино, равно как и в других городах и деревнях "каменного пояса", местные власти оказались в довольно беспомощной ситуации, и пока они зависят от договоренностей с застройщиками, девелоперы здесь - это единственный крупный бизнес. В том же Мурино городская администрация не берет на баланс, например, очистные сооружения, созданные строительными компаниями, не принимает на обслуживание построенные ими дороги, зачастую и благоустройство улиц также ведется силами строительных компаний.
В городском поселении объясняют это нехваткой средств. Годовой бюджет Мурино - около 400 миллионов рублей. На эти деньги местные власти должны платить зарплату работникам тех же школ и детских садов, содержать инженерные сети, социальные объекты, заниматься благоустройством. Причина низкой бюджетной обеспеченности проста. Подавляющее большинство жителей Мурино работают в Петербурге и налоги платят там же. Поэтому бюджет формируется в основном за счет субсидий из области.
Пока выручают застройщики. По оценкам эксперта Бориса Латкина, через пять лет вся территория Мурино будет застроена и строительный бизнес уйдет из города, а значит, все вопросы финансирования только усугубятся, ведь муниципалитету придется все решать самостоятельно.
Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз говорит, что в принципе застройщики, которые возвели все социальные объекты, благоустроили территорию, сдали жилые дома, формально не обязаны держать на балансе инженерные сети, дороги или соцобъекты. Они все свои обязательства выполнили.
-Проблема с созданием таких зон застройки скорее в несогласованности документов территориального планирования и комплексного освоения территории, - подчеркивает Мороз. - Здесь нужно решать вопрос комплексно, запретив застройку в такой форме, в какой она существует, либо правильно ее регламентировав.
Бизнес-центр или ТЦ
И без "больших данных" ясно, что главная проблема Мурино, Кудрово и других территорий массовой застройки - это отсутствие рабочих мест. Конечно, все первые этажи домов отданы под магазины, кафе или парикмахерские, но этого числа рабочих мест явно недостаточно, чтобы ликвидировать глобальный бюджетный перекос.
Сейчас в Мурино хотят привлечь бизнес. В местной администрации рассчитывают на арендаторов с большими оборотами и налоговыми отчислениями. Власти области смотрят еще дальше. В регионе планируют, что благодаря "большим данным" удастся понять, какие профессии чаще всего имеются у жителей Мурино, и пригласить в бизнес-зону именно тех арендаторов, которые могли бы предоставить высокотехнологичные рабочие места. Эта идея большого энтузиазма в экспертной среде не вызывает: больше четверти квартир в Мурино сдается, и готовить специализированные рабочие места в расчете на квартиросъемщиков рискованно.
Дискуссию между местными и областными властями вызывает торговый центр. Новый объект должен появиться у строящегося транспортно-пересадочного узла у станции метро "Девяткино".
В муниципалитете полагают, что торговых объектов в Мурино более чем достаточно. В департаменте экономической и инвестиционной деятельности парируют, что это хоть какие-то дополнительные рабочие места, к тому же сам ТЦ будет налогоплательщиком.
На транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в городе возлагают большие надежды. Пока поездка в Мурино - это сплошные пробки. Местные власти рассчитывают, что со строительством ТПУ ситуация улучшится, и надеются, что повышение транспортной доступности привлечет в город инвесторов.
Правда, эксперты отмечают, что даже при самых радостных прогнозах - если у ТПУ построят торговый центр с рабочими местами, это не решит всех бюджетных проблем.