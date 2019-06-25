Вологодские спасатели отправились в арктическую бухту Тихую

Члены Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" отправились в экспедицию на Землю Франца-Иосифа на полярную станцию "Бухта Тихая". Они поехали в Арктику в качестве добровольцев-спасателей из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы".

Цель экспедиции - проведение противоаварийных реставрационных работ на уникальном памятнике культурного наследия - комплексе строений станции "Бухта Тихая". Там собираются создать самый северный в мире музей.

Организатором явялется Арктический музейно-выставочный центр из Санкт-Петербурга. Об этом спасатели написали в своей группе в соцсетях.

Кстати, "Бухта Тихая" - самый известный объект, который посещают иностранные туристы. Летом нынешнего года сюда отправятся шесть туристических рейсов на ледоколе "50 лет Победы" по маршруту Мурманск - Северный Полюс. Все они зайдут в бухту Тихую.