Волонтеры защитят метеостанцию на острове Вайгач от медведей

Волонтеры из Архангельска отправились на остров Вайгач, чтобы помочь в установке дополнительного заграждения вокруг расположенной там морской гидрометеостанции имени Е.К. Федорова. Оно должно защитить станцию от белых медведей, которые часто туда заходят.

В правительстве Архангельской области уточнили, что в районе метеостанции пролегает миграционный маршрут белых медведей между Карским и Баренцевым морями.

Защитный забор, в возведении которого примут участие волонтеры, представляет собой сетку для вольерных комплексов высотой три метра. Сетка также снабжена специальным подвижным узлом.

Как уверяют специалисты, медведи, вес которых, кстати, может превышать тонну, ни залезть по сетке, ни порвать ее не смогут. А значит, такая конструкция не позволит животным проникнуть на станцию, и люди смогут спокойно выполнять свою работу.