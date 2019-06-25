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25.06.2019 18:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях

Текст: Светлана Цыганкова

Женщины-военнослужащие Западного военного округа закончили первый курс интенсивной подготовки с элементами выживания. Учения проходили во Владимирской области.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В составе первой группы обучались около ста военнослужащих. Все они или прибывшие из запаса или призванные на службу впервые. Среди них - чуть более двадцати женщин. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, курсы выживания стали проверкой профессиональной подготовки, а также адаптацией к непростым условиям службы.

Курсы проходили около месяца. В течение этого времени военнослужащие учились, как вести себя в экстремальной обстановке, эффективно решать боевые задачи в самой сложной ситуации. Инструкторы показывали им, как делать укрытия для ночевок из подручных средств, готовить еду и просто выживать в походных условиях.

А еще у военнослужащих состоялись занятия по боевой подготовке, отработали они навыки применения штатного вооружения и прошли обкатку танком.

До конца года курс интенсивной общевойсковой подготовки в Западном военном округе пройдут более двух тысяч человек, в том числе свыше 140 женщин.

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