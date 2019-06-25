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25.06.2019 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344. Это на треть больше, чем в 2018-м. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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Всего чартерными самолетами через аэропорт Симферополь планируется перевезти более 200 тысяч пассажиров, и эта цифра также рекордная за всю историю существования аэрогавани. Для сравнения, в 2018-м новый аэровокзал обслужил 151 тысячу чартерных пассажиров.

Увеличились и сроки выполнения чартерных рейсов - с апреля до конца сентября, тогда как в 2018-м они были назначены только с июля по конец августа. Полеты в рамках чартерных программ выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Уфы, Новосибирска, Тюмени, Омска, Нижнего Новгорода и Самары.

- Увеличение числа чартерных рейсов говорит не только о возрастающем спросе на организованный отдых в Крыму, но и о комфортных условиях, которые создаются в аэропорту для туроператоров, - считает генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин. - Благодаря нашей совместной работе в этом курортном сезоне чартерами в Крым и обратно будет перевезено на 50 тысяч человек больше, чем прошлым летом. Мы готовы предоставлять нашим партнерам наиболее оптимальные и выгодные условия.

Всего за пять месяцев 2019 года аэропорт Симферополь обслужил 1,253 миллиона пассажиров, что на один процент больше, чем в прошлом году. За этот период через аэропорт улетели 600 тысяч пассажиров и прилетели 653 тысячи.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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