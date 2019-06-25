Астраханским льготникам до конца года добавят около 200 млн рублей

В Астраханской области вырастет размер пособий некоторых категорий льготников, а самих льгот станет больше. Законопроект, увеличивающий меры социальной поддержки населения, внес на рассмотрение Думы Астраханской области врио губернатора региона Игорь Бабушкин

По словам и.о. председателя правительства области - министра финансов Виталия Шведова, законопроект предусматривает как увеличение уже действующих мер соцподдержки, так и введение совершенно новых.

К примеру, пособие на ребенка с инвалидностью будет увеличено с 370 рублей до тысячи рублей, ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг для многодетных семей вырастет с 264 до 500 рублей, а базовый размер пособия на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающем прожиточный минимум, увеличится с 225 до 500 рублей.

В законопроект также предлагается увеличить ежегодное пособие на покупку школьной формы детям из многодетных семей и детям-сиротам, ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг труженикам тыла, пособие на оплату проезда ветеранам труда, труженикам тыла и соцработникам.

Депутаты должны рассмотреть этот важный для астраханцев документ 9 июля. И в случае, если большинство его одобрит, закон вступит в силу 1 сентября. С этого момента и до конца финансового года в региональном бюджете на выплаты льготникам предусмотрено 198,9 миллионов рублей. А с 1 января по 31 декабря 2020 года на реализацию этих социальных инициатив планируется выделить еще 600 миллионов рублей.

- Буквально с первых дней работы в регионе временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин поставил перед правительством области задачу - провести мониторинг действующего закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан", и, с учетом поручений Президента РФ, правительства России, анализа нормативно-правовой базы других регионов в сфере социального обслуживания населения, - представить ему предложения, направленные на улучшение материального положения астраханцев, - прокомментировала законодательную инициативу и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова.