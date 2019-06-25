Для летнего отдыха россияне выбирают Ялту и Евпаторию

Сервисы онлайн-бронирования отелей изучили туристические предпочтения россиян на летний сезон-2019. Оказалось, спрос на отдых в Крыму продолжает расти, несмотря на то, что он дороже чем в Краснодарском крае и в Турции.

На крымских курортах каждый найдет развлечение по вкусу: экскурсии к местным достопримечательностям, гастрономические туры или активный отдых на пляже. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На пике популярности

Самыми популярными для летнего отдыха в России остаются Крым и Севастополь. Так, если в 2017 году на полуостров приезжали 50 процентов отдыхающих, в 2018-м - уже 63 процента, а в 2019 году - 67 процентов. Такие данные приводит сервис бронирования отдыха Tvil.ru.

- Анализируя процент бронирования за последние два года, мы выяснили, что туристы, которые раньше отдыхали в других регионах России, в 2019 году предпочли Крым и Севастополь, - рассказала директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова. - По данным бронирования жилья на нашем сервисе, полуостров сейчас в 2,5 раза популярнее Краснодарского края.

Чаще всего россияне бронируют жилье и отели в Ялте, хотя этот город традиционно самый дорогой в курортный сезон. Среднесуточная стоимость номера в гостинице категории "три звезды" составляет 6 800 рублей, четыре - 11 000.

Кроме того, в десятку популярных крымских курортов вошли Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Саки, Симферополь и курортный поселок Николаевка. В Алуште, например, ночь в трехзвездочном отеле обойдется в 6 000 рублей, а в четырехзвездочном - 8 700 рублей.

Самыми недорогими трехзвездочными гостиницами оказались отели в Симферополе (2200 рублей) и Судаке (3 000 рублей), четырехзвездочными - в Симферополе (4 700 рублей) и Феодосии (5 200 рублей).

Подтверждают не спадающий интерес туристов к Крыму и в Ostrovok.ru.

- Внутрироссийские курортные направления пользуются большим спросом у туристов: в топ-10 наиболее востребованных городов вошли Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь, - рассказал главный исполнительный директор сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru Феликс Шпильман. - На внутрироссийских направлениях с июня по август 2019 года в среднем жилье бронируют на 6,6 дня, что на 16 процентов больше, чем годом ранее (5,7 дня в 2018 году). В результате увеличения продолжительности отдыха произошел рост средней стоимости бронирования до 18 500 рублей, что на 28 процентов выше, чем годом ранее.

Кто едет на полуостров

Чаще всего гостиницы в Крыму и Севастополе бронируют жители Москвы и Московской области (25 процентов), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (восемь процентов), а также туристы из Краснодарского края (шесть процентов). Кроме того, в топ-10 вошли Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

В странах ближнего зарубежья чаще всех используют сервис бронирования жилья Tvil.ru граждане Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Но в сравнении с двумя предыдущими годами, общий процент бронирования из этих стран сократился. Из стран дальнего зарубежья, судя по брони, самые частые гости на полуострове граждане Германии, Нидерландов, США, Эстонии, Израиля и Великобритании.

Чаще всего туристы выбирают отели (61,37 процента). Предпочтения в аренде квартир и домов разделились примерно поровну - 18,8 и 17,8 процента. И лишь два процента отдыхающих останавливаются на турбазах.

- Крымские санатории хоть и имеют сложности с загрузкой, но пока очень неохотно работают с онлайн-сервисами, поэтому бронирует их очень небольшой процент туристов, - говорит Оксана Шустикова - Курорты Крыма почти одинаково популярны среди семей с детьми (31 процент), компаний (29 процента) и семейных пар (23 процента). На женщин с детьми приходится 11 процентов от общего количества бронирований, еще семь процентов туристов путешествует в одиночку. В среднем, в Крыму отдыхают восемь дней и тратят на проживание 19124 руб.

Самыми дорогими бронями, которые проходили через за последние три года, были от 253 до 354,350 тысячи рублей. Бронь с самым продолжительным отдыхом в Крыму достигла 91 день. Столь надолго задерживались отдыхающие преимущественно в Севастополе, Алуште и Ялте.

Алушта vs Анталья

Стоимость гостиниц на российских курортах летом 2019 года оказалась значительно выше, чем за рубежом. Так, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье - 6 000 против 2 000 рублей, а стоимость проживания в отеле категории "три звезды" в Ялте стоит на 38 процентов больше, чем в Римини - 6 800 против 4 900 рублей.

Средняя длительность бронирования на зарубежных направлениях осталась практически неизменной и составляет 7,5 дня (в 2018 году 7,6 дня). При этом средняя стоимость выросла на девять процентов - до 44 000 рублей, что, по мнению аналитиков, вызвано в первую очередь курсовыми колебаниями.

- Спрос российских туристов сконцентрирован на пляжных и экскурсионных направлениях. Лидирующими странами стали Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция, - рассказал Феликс Шпильман. - В топ-20 востребованных городов вошли несколько направлений, не попавших в двадцатку годом ранее: это Аланья, где бронировали на период с июня по август на 35 процентов больше, чем в прошлом году, Аликанте (на 74 процента), Марсель (на 77 процентов), Нью-Йорк (рост на 57 процентов). Самыми дорогими стали трехзвездочные гостиницы в Нью-Йорке (13?900 рублей за ночь), Париже и Барселоне (11 800 рублей за ночь). Самые недорогие отели категории "три звезды" были забронированы в Аланье (2 000 рублей), Вильнюсе (4 300 рублей) и Праге (4 700 рублей)