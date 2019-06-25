Энергетики Волгограда получили возможность модернизировать сети

Электросетевая компания ПАО "Волгоградские межрайонные электрические сети" (ВМЭС) обрела нового собственника, что позволит предприятию провести техническое переоснащение и обеспечить высокий уровень надежности энергоснабжения волгоградцев. По результатам открытых торгов 100 процентов акций ВМЭС приобретены компанией "Россети Юг".

Поясним, что Волгоградские межрайонные электрические сети являются правопреемником муниципального предприятия-банкрота, где после накопления критической для компании задолженности за услуги по передаче электроэнергии под угрозой увольнения оказались более 600 человек. Долг предприятия составил порядка четырех миллиардов рублей.

Тогда, чтобы сохранить производственную площадку и весь трудовой коллектив, а также чтобы не допустить роста социальной напряженности в регионе, основной кредитор МУПП ВМЭС - ПАО "МРСК Юга" предложило провести банкротство должника путем замещения активов: было создано новое акционерное общество, которому перешел весь имущественный комплекс и персонал, а долги остались за предшественником.

Основным акционером стало МУПП в лице конкурсного управляющего. Как отмечают в компании, проект консолидации через процедуру замещения активов является уникальным для электросетевого комплекса России.

Новая электросетевая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября прошлого года, приняв на себя обязательства предшественника-банкрота перед потребителями. После оформления всех процедур, которые заняли несколько месяцев, появилась возможность выставить акции на торги.

"За счет средств, вырученных от продажи акций, станет возможным погашение большей части накопленной задолженности муниципального предприятия", - говорится в официальном сообщении компании.

"Консолидация электросетевых активов на базе крупной компании - это повышение эффективности управления энергетическим комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, единый центр управления и работы с абонентами, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития", - отметил генеральный директор "Россети Юг" Борис Эбзеев. Кроме того, дочернее предприятие может рассчитывать на помощь в подготовке кадров и формировании планов развития, что обеспечит эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и, как следствие, высокие стандарты качества и надежности энергоснабжения потребителей.