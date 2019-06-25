Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Американская газета Los Angeles Times в своей статье посоветовала читателям посетить отличающийся аутентичностью Крым, чтобы полюбоваться его неоцененной красотой на фоне неурегулированного статуса.

Материал начинается с краткого исторического экскурса. Автор Джефф Опдайк отмечает, что история Крыма длинная и запутанная. Сегодня полуостров под контролем России, как это было с 1783 года.

- Никита Хрущев подарил Крым Украине в 1950-х годах сделав символический жест, - отмечает автор. - Но тогда Украина как страна не существовала, а была регионом в составе СССР.

После возвращения Крыма в состав РФ, отмечается в материале, въезд в Крым из России является нарушением украинского законодательства, и тем, кто это делает, грозит уголовное преследование на Украине.

- Но крымчане настаивают на том, что они живут лучше, чем пять лет назад, - пишет Джефф Опдайк. - Благодаря инвестициям в инфраструктуру Крым стал самым быстрорастущим экономическим регионом России. И пять лет спустя есть признаки того, что даже те, кто приветствовал аннексию, могут передумать.

Дальше автор советует посетить полуостров с его виноградниками, скалами, лесами, каньонами и водопадами, поскольку это "живописная, гостеприимная страна, которую должны увидеть больше западных людей, даже если некоторые из них не хотят подпитывать экономику спорной территории своими туристическими долларами. Вы можете составить множество маршрутов для крымского отдыха, и остановившись в в Ялте, отправляться в однодневные поездки, чтобы увидеть лучше места полуострова".

В продолжении автор предлагает, что можно увидеть в Крыму за четыре дня. Это живописные красоты Южного берега Крыма, винодельческий завод "Массандра", Воронцовский и Ливадийский дворец, где проходила Ялтинская конференция 1945 года, плато Ай-Петри и Ласточкино гнездо, знаменитый музей подводных лодок в Балаклаве. Чтобы попасть на полуостров, автор рекомендует получить российскую визу и, сняв в банкомате в Москве необходимую сумму денег (на полуострове иностранные банковские карты не работают) прилететь в аэропорт Симферополя.