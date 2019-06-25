Все больше наших земляков отказываются от стационарного дачного домика, приобретают автотрейлер и отправляются в путешествие. Более чем на четверть вырос спрос на машины и прицепы, оборудованные всем необходимым, чтобы комфортно и относительно недорого провести отпуск.

В некоторых регионах этот показатель, по данным крупного портала объявлений, увеличился вдвое. Аналитики сравнивали данные за пять месяцев нынешнего года и прошлого. Среди лидеров - Волгоград, где количество запросов по этой теме выросло на 86 процентов. Зафиксирован растущий интерес к трейлерам также в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Вслед за спросом поднялось и предложение. В Волгограде, например, количество выставленных на продажу автодомов выросло на 53 процента.

- Жилье на колесах бывает двух видов: машина со встроенным жилым помещением на базе автошасси и прицеп, оборудованный как мини-квартира, - рассказал представитель дилера зарубежной компании, продающей такие авто в Краснодаре и в Ростове, Артур Манакян. - Спрос на эту технику растет уже около пяти лет, но дорогие импортные машины могут позволить себе не многие. В нашей стране представлены автодома в основном на базе немецких, итальянских и американских машин. Самыми комфортными считаются японские трейлеры, однако цена на них заоблачная, поэтому в России их мало, в основном на Дальнем Востоке на вторичном рынке. Недавно появилось предложение и от отечественного автопрома. По предварительным расчетам, цена дома на колесах составит от 1,1 до 1,2 миллиона рублей за базовый вариант и 1,8 миллиона за люксовый. Прицепы значительно дешевле, поэтому пользуются большим спросом. Да и транспортный налог на них платить не надо, что тоже плюс для покупателя. Некоторые россияне берут автодома напрокат на летний сезон, но чаще все-таки в собственность. Наши земляки считают автотрейлер передвижной дачей, холят его, как любимый домик, поэтому предпочитают быть единственными владельцами.

В Ростове-на-Дону подержанный автоприцеп можно приобрести за 300 - 400 тысяч. В Волгограде за такой же просят от 200 до 450 тысяч рублей, в Краснодаре самый дешевый обойдется в 200 тысяч, а самый дорогой- в 500, в Элисте в среднем 300 тысяч. Импортные трейлеры на базе автошасси, даже подержанные, стоят порой, как неплохая квартира. Цена такого автодома в Ростове доходит до 5,7 миллиона, в Волгограде - до двух, в Краснодаре до 5,5, а в Элисте - до миллиона. Разброс цен достаточно большой, но и степень комфорта разная. В самом дешевом авто два спальных места и удобств по минимуму. А в самом дорогом - шесть спальных мест, запас воды 150 литров, холодильник, газовая плита, биотуалет, душ, автономное отопление, посудомоечная машина и даже солнечные батареи. Большую роль играет также то, где собрана машина: заводские модели существенно дороже тех, которые умельцы собственноручно собрали у себя в гараже.

Главная проблема развития караванинга (именно так называется этот способ путешествовать) заключается в ограниченном количестве специально оборудованных мест, где можно комфортно остановиться на денек-другой, подремонтировать авто, пополнить запасы воды и подключиться к электричеству. Зачастую кемпингами называют огороженный участок с колонкой и туалетом. Сказывается и отсутствие качественных дорог. Резко выросший спрос на автодома эксперты объясняют решением именно этих проблем.

К примеру, в Крыму в поселке Оленевка автотуристов принимает первый на полуострове кемпинг с максимальным набором удобств и всевозможных развлечений. Только на первом этапе в его строительство было вложено около 300 миллионов рублей. Здесь есть аптека, прокат велосипедов и фудкорт. А самое привлекательное - огромный песчаный пляж. Сегодня только качество дороги сюда может смутить отважных путешественников. Но власти республики обещают исправить эту ситуацию и за счет бюджета построить дорогу.

- Поездки в трейлерах очень распространены за рубежом, а у нас из-за отсутствия хороших дорог и необходимой инфраструктуры привычнее снять квартиру у моря. К чемпионату мира по футболу в России дороги стали лучше, появились благоустроенные кемпинги, - считает менеджер по развитию ростовского туристического бюро Эльвира Табулова. - С появлением дорог и кемпингов многие решили реализовать свою мечту о путешествиях наименее затратным способом. Автодом - это большая свобода передвижений, можно поехать не только на юг, но и по Золотому кольцу, двинуть на Алтай или в Карелию. Достаточно грамотно проложить путь и наметить комфортные стоянки.

Кстати

Большим спросом стал пользоваться у россиян отдых на реках в летних домиках. Туристы отправляются в Карелию, Краснодарский край, Тверскую область и на Алтай. В пятерку самых популярных мест вошли поселок Ильинский в Олонецком районе в Карелии на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в Тверской области. По данным сервиса Tvil.ru, туристы бронируют домики на срок от пяти до 13 ночей и тратят на жилье от 1,4 до пяти тысяч рублей в сутки на семью.

Комментарий

Михаил Розенблит, кандидат социологических наук ЮФУ:

- Еще недавно путешествия в автодомах были абсолютно западной традицией. В трейлерах не только путешествовали, но и жили семьями, потому что больше негде было. Таких людей называли "мешки с мусором", по-нашему, маргиналы. Да и сегодня жизнь в трейлере - это не мрачная страница прошлого, а вполне реальная непарадная картинка во многих странах. А путешествуют в домах на колесах в основном пожилые благопристойные бюргеры, у которых масса времени, и все же они не прочь сэкономить на логистике и проживании. У нас контингент путешествующих таким способом совершенно другой. В основном это семьи с детьми. Люди в расцвете сил, которые не имеют возможности совершить развлекательную поездку в полном составе семьи иначе, как в доме на колесах. Есть еще так называемые хипстеры или богема. Эти не хотят сидеть в офисах, работают на фрилансе и кружат по разным странам. Автодома у них могут быть от нереально дорогих до самых дешевых, все зависит от родительского кошелька. Жить в трейлерах у нас пока никто не собирается. В России, по данным Росреестра, 78,8 миллиона человек являются прямыми собственниками жилья. По разным оценкам, в собственности у населения находится около 80 процентов жилого фонда. Так что для нас жизнь в трейлере абсолютно неактуальна, а вот путешествие - да, так дешевле и интереснее.