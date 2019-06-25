Новости

Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов" 16:05
В Московском регионе в выходные выпадет половина месячной нормы осадков 15:54
Турпоток в Петербурге в этом году увеличится на 10 процентов 15:50
Суд не посчитал дискриминацией разный проходной балл в пермской гимназии 15:45
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 15:39
Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут 15:39
Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города 15:37
В Армении повторно арестовали бывшего президента Кочаряна 15:28
В Крым с октября приедут группы туристов из Германии и Сербии 15:27
Geely впервые показала новый Atlas, который появится в России 15:25
Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга 15:22
ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо 15:22
Суд вынес приговор виновникам гибели 17 человек в ДТП под Владимиром 15:20
В павильоне МЦД москвичей научат правильно варить кофе 15:09
На II Европейских играх Минск выступает в роли посла мира и объединения 15:00
Саратовские полицейские подбросили наркотики задержанному 14:59
В Крыму немецкий инвестор запустил производство оросительного шланга 14:55
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова 14:50
На Украине появится банкнота в 1000 гривен 14:47
Госдума поправила бюджет в связи с Посланием президента 14:45
В Оренбуржье учебный самолет с курсантами совершил экстренную посадку 14:42
Женская сборная России отправилась на Евробаскет 14:42
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019" 14:41
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов 14:39
Жители приграничных с Украиной домов на Дону получат деньги на переселение 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 15:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Докатились

На юге страны растет сезонный спрос на автотрейлеры и путешествия на колесах
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 135(7893)
Все больше наших земляков отказываются от стационарного дачного домика, приобретают автотрейлер и отправляются в путешествие. Более чем на четверть вырос спрос на машины и прицепы, оборудованные всем необходимым, чтобы комфортно и относительно недорого провести отпуск.
Фото: Валентин Илюшин/РГ Фото: Валентин Илюшин/РГ
Фото: Валентин Илюшин/РГ

В некоторых регионах этот показатель, по данным крупного портала объявлений, увеличился вдвое. Аналитики сравнивали данные за пять месяцев нынешнего года и прошлого. Среди лидеров - Волгоград, где количество запросов по этой теме выросло на 86 процентов. Зафиксирован растущий интерес к трейлерам также в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Вслед за спросом поднялось и предложение. В Волгограде, например, количество выставленных на продажу автодомов выросло на 53 процента.

Фото: "РГ"
Чем "нетуристические" регионы могут привлечь россиян

- Жилье на колесах бывает двух видов: машина со встроенным жилым помещением на базе автошасси и прицеп, оборудованный как мини-квартира, - рассказал представитель дилера зарубежной компании, продающей такие авто в Краснодаре и в Ростове, Артур Манакян. - Спрос на эту технику растет уже около пяти лет, но дорогие импортные машины могут позволить себе не многие. В нашей стране представлены автодома в основном на базе немецких, итальянских и американских машин. Самыми комфортными считаются японские трейлеры, однако цена на них заоблачная, поэтому в России их мало, в основном на Дальнем Востоке на вторичном рынке. Недавно появилось предложение и от отечественного автопрома. По предварительным расчетам, цена дома на колесах составит от 1,1 до 1,2 миллиона рублей за базовый вариант и 1,8 миллиона за люксовый. Прицепы значительно дешевле, поэтому пользуются большим спросом. Да и транспортный налог на них платить не надо, что тоже плюс для покупателя. Некоторые россияне берут автодома напрокат на летний сезон, но чаще все-таки в собственность. Наши земляки считают автотрейлер передвижной дачей, холят его, как любимый домик, поэтому предпочитают быть единственными владельцами.

В Ростове-на-Дону подержанный автоприцеп можно приобрести за 300 - 400 тысяч. В Волгограде за такой же просят от 200 до 450 тысяч рублей, в Краснодаре самый дешевый обойдется в 200 тысяч, а самый дорогой- в 500, в Элисте в среднем 300 тысяч. Импортные трейлеры на базе автошасси, даже подержанные, стоят порой, как неплохая квартира. Цена такого автодома в Ростове доходит до 5,7 миллиона, в Волгограде - до двух, в Краснодаре до 5,5, а в Элисте - до миллиона. Разброс цен достаточно большой, но и степень комфорта разная. В самом дешевом авто два спальных места и удобств по минимуму. А в самом дорогом - шесть спальных мест, запас воды 150 литров, холодильник, газовая плита, биотуалет, душ, автономное отопление, посудомоечная машина и даже солнечные батареи. Большую роль играет также то, где собрана машина: заводские модели существенно дороже тех, которые умельцы собственноручно собрали у себя в гараже.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Для летнего отдыха россияне выбирают Ялту и Евпаторию

Главная проблема развития караванинга (именно так называется этот способ путешествовать) заключается в ограниченном количестве специально оборудованных мест, где можно комфортно остановиться на денек-другой, подремонтировать авто, пополнить запасы воды и подключиться к электричеству. Зачастую кемпингами называют огороженный участок с колонкой и туалетом. Сказывается и отсутствие качественных дорог. Резко выросший спрос на автодома эксперты объясняют решением именно этих проблем.

К примеру, в Крыму в поселке Оленевка автотуристов принимает первый на полуострове кемпинг с максимальным набором удобств и всевозможных развлечений. Только на первом этапе в его строительство было вложено около 300 миллионов рублей. Здесь есть аптека, прокат велосипедов и фудкорт. А самое привлекательное - огромный песчаный пляж. Сегодня только качество дороги сюда может смутить отважных путешественников. Но власти республики обещают исправить эту ситуацию и за счет бюджета построить дорогу.

- Поездки в трейлерах очень распространены за рубежом, а у нас из-за отсутствия хороших дорог и необходимой инфраструктуры привычнее снять квартиру у моря. К чемпионату мира по футболу в России дороги стали лучше, появились благоустроенные кемпинги, - считает менеджер по развитию ростовского туристического бюро Эльвира Табулова. - С появлением дорог и кемпингов многие решили реализовать свою мечту о путешествиях наименее затратным способом. Автодом - это большая свобода передвижений, можно поехать не только на юг, но и по Золотому кольцу, двинуть на Алтай или в Карелию. Достаточно грамотно проложить путь и наметить комфортные стоянки.

Кстати

Большим спросом стал пользоваться у россиян отдых на реках в летних домиках. Туристы отправляются в Карелию, Краснодарский край, Тверскую область и на Алтай. В пятерку самых популярных мест вошли поселок Ильинский в Олонецком районе в Карелии на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в Тверской области. По данным сервиса Tvil.ru, туристы бронируют домики на срок от пяти до 13 ночей и тратят на жилье от 1,4 до пяти тысяч рублей в сутки на семью.

Комментарий

Михаил Розенблит, кандидат социологических наук ЮФУ:

- Еще недавно путешествия в автодомах были абсолютно западной традицией. В трейлерах не только путешествовали, но и жили семьями, потому что больше негде было. Таких людей называли "мешки с мусором", по-нашему, маргиналы. Да и сегодня жизнь в трейлере - это не мрачная страница прошлого, а вполне реальная непарадная картинка во многих странах. А путешествуют в домах на колесах в основном пожилые благопристойные бюргеры, у которых масса времени, и все же они не прочь сэкономить на логистике и проживании. У нас контингент путешествующих таким способом совершенно другой. В основном это семьи с детьми. Люди в расцвете сил, которые не имеют возможности совершить развлекательную поездку в полном составе семьи иначе, как в доме на колесах. Есть еще так называемые хипстеры или богема. Эти не хотят сидеть в офисах, работают на фрилансе и кружат по разным странам. Автодома у них могут быть от нереально дорогих до самых дешевых, все зависит от родительского кошелька. Жить в трейлерах у нас пока никто не собирается. В России, по данным Росреестра, 78,8 миллиона человек являются прямыми собственниками жилья. По разным оценкам, в собственности у населения находится около 80 процентов жилого фонда. Так что для нас жизнь в трейлере абсолютно неактуальна, а вот путешествие - да, так дешевле и интереснее.

Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси