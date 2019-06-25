На Кубани банда "черных банкиров" обналичила 3,9 млрд рублей

На Кубани прокуратура направила в суд уголовное дело против 16 человек - членов организованного преступного сообщества, которые подпольно проводили банковские операции, не имея на это лицензий и документов, а также незаконно организовывая юрлица. В итоге они с марта 2014 года по ноябрь 2017 года сумели обналичить средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Членами этого преступного сообщества стали жители Краснодарского края, Москвы и Северной Осетии. Они обвиняются в целом списке экономических махинаций, в том числе по таким уголовным статьям, как "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт", "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой", "Незаконное образование юридического лица", а также "Организация и участие в преступном сообществе".

По данным прокуратуры Краснодарского края, в период с марта 2014 года по ноябрь 2017 года два жителя Краснодара в возрасте соответственно 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество с целью совершить несколько противоправных экономических махинаций. В свою деятельность они вовлекли еще 14 человек - жителей Кубани, Северной Осетии и Москвы, а также других неустановленных лиц.

Чтобы осуществлять незаконную банковскую деятельность, они создали более 80 фирм-однодневок, через которые проводили различные экономические аферы.

"Работая в составе организованных групп, входивших в преступное сообщество, под руководством названных организаторов, его члены осуществляли незаконную деятельность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В том числе банковские операции без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и извлекали доход в особо крупном размере. В итоге они смогли обналичить средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей".

Сейчас уголовное дело против "подпольных банкиров" направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны разные меры пресечения - в зависимости от их роли и участия в совершении преступлений. Часть из них находится под стражей в СИЗО, часть - под домашним арестом и подпиской о невыезде. На имущество членов группы, в том числе дорогие автомобили и дома, наложен арест. Если вина злоумышленников будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок от пяти до 20 лет - в зависимости от той статьи УК, по которой они обвиняются.