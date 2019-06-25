Ростов-на-Дону вышел в лидеры российского рынка нелегальной табачной продукции: доля контрафакта в первом квартале достигла почти 44 процентов, тогда как общероссийский показатель составляет 10,3 процента. Проще говоря, если в среднем в России нелегальной является каждая десятая пачка сигарет, то в столице ЮФО - каждая третья. Для сравнения: в Волгограде доля нелегальных сигарет составляет 9,9 процента, в Ставрополе - 8,41 процента, в Краснодаре - 4,9.

- За последние три года объем нелегальной табачной продукции в стране вырос почти в девять раз, с 1,2 до 10,3 процента. Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей из-за нелегальной торговли сигаретами. По нашим оценкам, в прошлом году бюджет страны недополучил 60 миллиардов рублей из-за табачной контрабанды и контрафакта, - заявил на заседании в Торгово-промышленной палате Ростовской области руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей крупной российской табачной компании Игорь Черкасский.

В нынешнем году потери бюджета вырастут до 70 миллиардов рублей.

- Главная причина роста оборота и производства нелегальной табачной продукции - акцизная политика других стран. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняются низкие акцизы на сигареты. У нас пачка сигарет стоит в среднем 105 рублей, а нелегально ввезенная продукция из стран ЕАЭС - втрое дешевле, - подчеркнула директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Торговля нелегальной продукцией приносит продавцам никотина просто фантастическую прибыль, едва ли не 40 процентов. Для сравнения: доход от торговли легальными сигаретами - всего девять процентов. При этом нелегальный рынок сигарет в Ростове-на-Дону эксперты оценивают примерно в два миллиарда рублей в год.

Волонтеры выявили три основных очага реализации безакцизных сигарет: Центральный рынок - продажа 12 тысяч нелегальных пачек в день, Северный рынок - восемь тысяч пачек и рынок "Привоз" - 2300 пачек.

Не отстают от Ростова-на-Дону и другие донские муниципалитеты. К примеру, в городе Шахты объем нелегальной торговли контрафактными сигаретами достигает 34 процентов, в Таганроге - 30.

Сомнительное первое место в "табачном рейтинге" Ростовская область завоевала благодаря сочетанию нескольких факторов, в первую очередь, географии. В регионе три крупных морских порта и самый большой на юге России аэропорт, через которые идет незаконная табачная продукция из стран Ближнего Востока и ЕАЭС. Сигареты везут на Дон из Белоруссии (на нее, кстати, приходится треть нелегальной продукции), Армении, Киргизии и Казахстана.

Добавляет напряженности сухопутная граница с Украиной, откуда пытаются контрабандой переправить незаконно произведенные фабричным способом сигареты. Масштабы впечатляют. Так, в Луганске сотрудники правоохранительных органов изъяли предназначавшуюся для контрабанды на территорию России крупную партию Marlboro, более 16 миллионов сигарет.

Подобная картина и в других пограничных регионах. В Краснодарском крае в марте на российско-абхазской границе пресечено шесть попыток контрабанды табачных изделий. В общей сложности изъято более 172 тысяч сигарет, в Дагестане изъято 2,57 миллиона сигарет, в Северной Осетии - 7,7 миллиона.

Кроме того, и в российских регионах появились подпольные цеха по производству сигарет. Так, в 2018 году в Элисте сотрудники полиции и ФСБ России ликвидировали фабрику, штампующую контрафактные сигареты. Конфисковано свыше 500 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий, 200 кубометров сырья, нефасованные готовые сигареты, а также фурнитура и упаковочные материалы. В цехе были оборудованы две производственные линии, на которых выпускали до 40 тысяч пачек сигарет в сутки. Работали на производстве 18 мигрантов.

Пограничники и таможенники прикладывают немалые усилия, но жажда наживы заставляет дельцов заниматься контрабандой. По словам Ирины Теларовой, только по линии погранслужбы в прошлом году зафиксировано 257 случаев незаконной перевозки через границу контрабандной табачной продукции, изъято 667 тысяч пачек сигарет на сумму 14 миллионов рублей.

Власти региона ищут новые способы противостоять наплыву контрафакта. С этой целью областное правительство вышло с инициативой в Законодательное собрание Ростовской области ужесточить административное наказание за нелегальный оборот табачной продукции. Сейчас предложение направлено в Совет Федерации.

Кроме того, в правительстве региона готовится постановление, которое обяжет местные администрации расторгать в одностороннем порядке договоры аренды с коммерсантами, если будет доказано, что они торгуют запрещенной продукцией. Ожидается, что документ будет подписан и вступит в силу в июле 2019 года.