Тяжелая ситуация с водоснабжением сложилась в селе Началово в Приволжском районе Астраханской области. Проблема оказалась настолько серьезной, что врио губернатора Игорь Бабушкин, которому пожаловались местные жители, провел экстренное совещание с членами областного правительства и объявил режим ЧС. Поступающие из села обращения он назвал криком о помощи. Между тем "крики" эти раздавались уже давно. "В марте прошлого года я переехала жить в Началово, мне нравится Приволжский район, считаю его перспективным. Но была неприятно удивлена - вода в дома подается очень плохая и при этом она дороже, чем в Астрахани", - еще зимой писала региональным чиновникам жительница села Началово Ирина Чеботникова.

Обмелевшие реки

Как отметили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, сейчас началовцы могут пользоваться исключительно технической водой, а для подачи питьевой здесь только планируют построить новый водопровод. Но произойдет это нескоро, пока идет разработка проектной документации. К строительству водопровода должны приступить в конце лета - начале осени этого года. А завершатся работы уже в следующем году. В 2019 году на проект водоснабжения села Началово предполагается выделить 56,3 миллиона рублей, в 2020-м, на завершение работ - еще 93,7 миллиона.

Но вода-то сельчанам нужна сейчас, а не через год. Чтобы облегчить положение жителей, в Началово круглосуточно подвозят бесплатную питьевую воду. Кроме того, и днем, и ночью там работает станция с двумя насосами. Но из-за ветхости водопровода периодически возникают аварийные ситуации. Положение должен стабилизировать дополнительный насос.

- Мы устанавливаем дополнительный насос для увеличения объема подачи воды в село Началово. Также администрация Приволжского района в течение двух недель установит два насоса большей мощности взамен тех, которые сейчас работают на пределе. Это позволит в два раза увеличить объем поставки технической воды в Началово, - обещает и. о. главы регионального министерства строительства и ЖКХ Олег Гужвинский.

Мало сбросили

Впрочем, напряженная ситуация с водоснабжением складывается и в других населенных пунктах Астраханской области. Например, жители села Тузуклей из-за износа трубы практически остались без центрального водоснабжения. Водопровод придется менять, а на этот период местные власти должны обеспечить подвоз питьевой воды в село.

Региональные чиновники признают сложной проблему с водоснабжением и объясняют ее двумя основными причинами.

"Во-первых, не все сельчане добросовестно платят. Во-вторых, проблема нехватки воды резко обострилась из-за низкого уровня паводка в этом году - реки обмелели, как, например, в Лиманском районе, и водонапорные трубы не наполняются в нужном объеме. Дополнительный сброс воды с Волгоградского гидроузла, в необходимости которого представители Астраханской области убедили участников недавнего заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, уже дает результаты: так, в Знаменске, куда вода пришла, ситуация нормализуется", - сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора. Однако пока неизвестно, дойдет ли вода до Астрахани и Лимана.

"Во-первых, не все сельчане добросовестно платят. Во-вторых, проблема нехватки воды резко обострилась из-за низкого уровня паводка в этом году - реки обмелели, как, например, в Лиманском районе, и водонапорные трубы не наполняются в нужном объеме. Дополнительный сброс воды с Волгоградского гидроузла, в необходимости которого представители Астраханской области убедили участников недавнего заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, уже дает результаты: так, в Знаменске, куда вода пришла и ситуация нормализуется", - сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора. Однако пока неизвестно, дойдет ли вода до Астрахани и Лимана.

Соленый чай

В Калмыкии ситуация с питьевой водой также близка к катастрофической. Засушливая степная республика давно испытывает серьезный водный дефицит, а масштабный проект строительства Ики-Бурульского группового водопровода пока не удалось полностью реализовать. В селах, где нет собственного источника, жителям приходится пользоваться привозной водой, которую они хранят в специально вырытых для этого подземных колодцах-резервуарах. Даже та вода, которая имеется в Калмыкии, - низкого качества.

По некоторым оценкам, более 90 процентов жителей республики страдают от недостатка качественной питьевой воды. 60 процентов населения региона живет там, где подземных источников нет вовсе, а есть только непригодная для питья соленая вода.

Сейчас в республике имеется 45 источников питьевого централизованного водоснабжения. Из них 11 - поверхностных и 34 - подземных. Как рассказали в Роспотребнадзоре, после недавнего исследования оказалось, что требованиям санитарного законодательства не соответствует вода из 29 источников.

Среди причин низкого качества воды называют природное загрязнение, отсутствие у источников зон санитарной охраны, неэффективную обработку воды, изношенность водоочистных сооружений, ненадлежащее содержание колодцев и незащищенность подземных водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности.

Даже в столице республики Элисте в гостинице лучше воду из-под крана не пить: отчетливо ощущается неприятный солоноватый привкус. В этом корреспондент "РГ" убедился лично.

Местные жители говорят, что пробить скважину к источнику пригодной для питья воды в республике довольно сложно, поскольку раньше на территории Калмыкии находилось древнее море. И сейчас земля на его высохшем дне буквально пропитана солью. Поэтому обычно водой из степных скважин поют животных. Калмыцкие фермеры даже рассказывают, что овцы настолько привыкают к соленому водопою, что, когда их вывозят в другой регион, перестают пить "пресную" воду. А сами жители республики стараются употреблять бутилированную, что сильно бьет по кошельку. Впрочем, некоторые из них невесело шутят, что соленый калмыцкий чай они могут готовить, не добавляя в него соли.

50 километров до скважины

Во время недавнего визита в Калмыкию зампреда правительства РФ Виталия Мутко проблема водоснабжения стала одной из самых обсуждаемых. Показательно, что Виталий Мутко побывал на водозаборном сооружении в поселке Верхний Яшкуль.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, Троицкое месторождение подземных вод, от которого запитан водозабор в Верхнем Яшкуле, был открыт еще в 1960 году, а Баяртинское месторождение, которое также наполняет гидротехническое сооружение, - в 1980 году. Их запасов достаточно, чтобы обеспечить водой жителей Элисты. Но для этого требуется заменить 51,7 километра ветхого водовода. Он уже изношен на 90 процентов, из-за чего возникают большие потери. Эксперты оценивают сумму, необходимую на полную модернизацию сетей, в 2,3 миллиарда рублей.

По словам Виталия Мутко, вся документация для обновления системы водоснабжения Элисты должна быть готова к началу июля. Соответствующие поручения получили фонд ЖКХ, министерство строительства и правительство региона.

Федеральное финансирование на обновление инфраструктуры водоснабжения может выделяться либо напрямую, либо путем софинансирования. В частности, возможно такое соотношение: 60 процентов - федеральные средства, 20 процентов - из республиканского бюджета и 20 процентов - деньги инвесторов.

А как у соседей

В Крыму во время курортного сезона потребление питьевой воды выросло в несколько раз, особенно в приморских поселках.

- Пока с водоснабжением справляемся, - рассказал Владимир Баженов, генеральный директор ГУП "Вода Крыма", крупнейшего водопоставляющего предприятия республики. - Уровень воды в водохранилищах не ниже прошлогоднего.

Чуть хуже ситуация с водоснабжением в сельской местности. В некоторых населенных пунктах полуострова отмечено снижение уровня грунтовых вод.

- В селах Белогорского района в скважинах периодически исчезает вода, - говорит он. - В прошлом году проблемными были села Курское, Вишенное и Богатое. Это может повториться и в нынешнем году, но перебои в данном случае обусловлены рельефом местности и дебетом скважин, а не техническими причинами или состоянием сетей.

В такие проблемные зоны предприятие доставляет воду. Из республиканского бюджета выделены средства на приобретение 13 специализированных автомобилей для подвоза воды и 17 - для вывоза стоков.

- Самый проблемный регион в плане гарантированного водоснабжения - это Симферополь, - продолжает Баженов. - Город зависит только от небесной канцелярии: пришли дожди в Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища - мы с водой, а не пришли - других источников нет. Пять с лишним лет водохранилища наполняются стабильно, но случаются и засушливые периоды. Поэтому возникла идея вернуть в работу Межгорное водохранилище.

Когда Крым обеспечивался питьевой водой из Днепра почти на 70 процентов, Межгорное водохранилище наполнялось по Северо-Крымскому каналу. Сейчас оно пустует и система гидротехнических сооружений, связывающих его с Симферополем, пришла в негодность.

- Предложенный нами проект предусматривает полную реконструкцию основания Межгорного водохранилища, углубление, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с городом, - рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма". - За пять лет без воды труба полностью уничтожена коррозией, поэтому ее планируется заменить.

Проектная мощность водохранилища - около 50 миллионов кубометров. Однако строили его, по словам эксперта, очень быстро и не очень качественно, в результате чего была большая площадь испарения. Когда осенью в него закачивали 50 миллионов кубометров воды, суточный отбор для нужд Симферополя составлял 70 тысяч кубов и примерно столько же испарялось. В процессе готовящейся реконструкции планируется сократить объем заполнения Межгорного водохранилища до 35 миллионов кубометров, а источником сделать паводковые воды рек Салгир, Альма, Кача и Бельбек, которые в зимне-весенний период сбрасывают более 50 миллионов кубометров.

В это время вода из рек не требуется для орошения, она по руслам просто уходит в озеро Сиваш и в Черное море. Если построить систему гидротехнических сооружений, которая позволит перехватывать потоки в районе села Вилино и перенаправить их в Межгорное водохранилище, то паводковые воды можно использовать с пользой.

- Когда мы замкнем реки Салгир, Бельбек и Кача на Межгорное водохранилище, Симферополь сможет не переживать за свое водоснабжение, - говорит Баженов. - После этого стабильное водоснабжение полуострова будет обеспечено. Ресурса рек достаточно для обеспечения в засушливые годы не только Симферополя, но и Сак, Евпатории и северной части Севастополя.

25 миллиардов рублей на реконструкцию будет выделено из федерального бюджета по ФЦП. Несколько месяцев назад уже поступили деньги на проведение проектно-изыскательских работ. Полностью возобновить деятельность Межгорного водохранилища планируется к 2024 году.