С чего начинается бизнес, как сделать его успешным и прибыльным и нужны ли преференции предпринимательницам? Об этом в Ростове-на-Дону говорили участницы форума "Бизнес в женском стиле", организованного АНО "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" совместно с ТПП Ростовской области. Здесь собрались более 200 бизнес-леди.

За последние несколько лет активность российских женщин в бизнесе заметно выросла. Меняется и настроение предпринимательниц. Так, если несколько лет назад большинство дам утверждало, что мужской и женский бизнес - это разные вещи, то сегодня все чаще можно слышать другое: бизнес и правила его ведения едины для всех. А разница только в нюансах и стиле управления компаниями.

Вице-президент региональной ТПП Светлана Абдулазизова заметила, что сейчас появилось огромное число образовательных программ, ориентированных на женщин, желающих заниматься бизнесом. К примеру, в рамках образовательного проекта "Мама-предприниматель" начинающие бизнесвумен могут не только получить дополнительные знания, но еще и грант в 100 тысяч рублей на развитие собственного дела. И в Ростове-на-Дону слушательницы активно пользуются этой возможностью: в прошлом году победительницей конкурса стала мама четырех детей, открывшая в станице Вешенской небольшое кафе-кондитерскую.

При этом, по словам ректора одного из донских институтов Анны Паршиной, научить бизнесу невозможно, можно только дать базовые знания по экономике, юриспруденции и профильным дисциплинам, а дальше все зависит от самого предпринимателя.

- Только десять процентов наших выпускников сразу после окончания института идут в бизнес. И то, как правило, это бизнес семейный. Остальные устраиваются на работу по найму, - добавила Паршина.

С ней солидарна региональный эксперт фонда "Наше будущее", учредитель сети детских стоматологических клиник Ирина Гусева, которая открыла свое дело, имея за плечами первое медицинское образование. По ее словам, для того чтобы бизнес состоялся, нужно прежде всего чутье и некоторый авантюризм, дающий предпринимателю уверенность, что все получится. Также важно изучение рынка, на котором потенциальный коммерсант готов работать, и, конечно, точный математический расчет, дающий представление о том, как скоро затея окупится.

- Когда мы 14 лет назад заходили на рынок детских стоматологических центров, подобных по всей России было всего два. Приходилась учиться на собственном опыте. Но было большое желание переломить ситуацию. Потому что еще с детства у меня остался страх перед докторами, к которым мама водила меня лечить зубы. И я хотела, чтобы было по-другому, чтобы ребенок не боялся, чтобы на него не давили. Это и стало нашей идеей. Ну, а дальше, конечно, изучали и считали, - вспоминает Гусева.

Кстати, вопрос семейного бизнеса участницы форума тоже затронули. По словам Светланы Абдулазизовой, в мире около половины людей, занятых в предпринимательстве, работают именно в семейном бизнесе. И в России таких становится больше. Один из спикеров форума Татьяна Гончарова, как раз представительница такого бизнеса, заметила, что в семейном деле есть много плюсов. Во-первых, супруги в бизнесе, как и в семье, могут заменять друг друга, а во-вторых, союз мужской логики и женской интуиции прекрасно работает на развитие общего дела.

Но, к сожалению, в российских регионах очень часто участники семейного бизнеса вызывают пристальное внимание правоохранителей (подробнее в статье "Ведут дела по-братски" в "РГ", "Экономика Юга России" N 113).

- Сейчас ТПП РФ подготовила законопроект о семейном бизнесе. Но пока ведутся дебаты о том, нужно ли вообще его принимать. Специалисты торгово-промышленной палаты сформулировали критерии, которым он должен отвечать. Прежде всего это бизнес, где больше 50 процентов сотрудников - члены семьи и больше половины уставного капитала тоже принадлежит семье. Для такого бизнеса нужна отдельная программа льготного кредитования, это может быть льготное налогообложение и упрощенный документооборот. Идея пока еще обсуждается, мы изучаем мнение самих предпринимателей, нужно ли им это, - заметила Светлана Абдулазизова.

Помимо панельной дискуссии участницам форума предложили поучаствовать в нескольких тренингах: психолог Наталья Толстая рассказала, как совмещать успешную карьеру с личной жизнью, тренер-практик Михаил Ижейкин дал несколько полезных советов, как привлечь внимание клиентов к бренду компании, а Александр Гревцов провел интерактивный мастер-класс "Эмоциональный интеллект", а собственник юридической компании Ирина Загорская модерировала круглый стол "Защита бизнеса, семьи, собственности". После деловой программы участниц форума ждал розыгрыш подарков от партнеров мероприятия и мастер-класс с показом модной одежды от дизайнера Джемала Махмудова.

Кстати

На Кубани тренинги по основам предпринимательской деятельности в рамках программы "Мама-предприниматель" пройдут с 8 по 12 июля. Занятия будут проводиться в центре поддержки предпринимательства в коворкинг-центре "Место действия". В прошлом году было подано порядка 75 заявок от потенциальных участниц, в проекте участвовали 35 девушек.