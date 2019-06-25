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25.06.2019 22:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Во вторник вечером в поселке Краснодарском, расположенном в Прикубанском округе столицы Кубани, было временно приостановлено централизованное водоснабжение. Это решение приняли местные власти: как сообщается на официальном сайте мэрии, здесь зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции.

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В настоящее время на месте ЧП работают специалисты Роспотребнадзора, которые устанавливают причины произошедшего. По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка.

Взяты пробы для проведения необходимых анализов. До завершения всей процедуры (на это уйдет примерно три дня), централизованное водоснабжение приостановлено. Администрация Краснодара уже организовала подвоз воды жителям поселка.

По информации пресс-службы муниципалитета, ситуацию в Краснодарском по поручению мэра Евгения Первышова лично контролирует глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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