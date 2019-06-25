В Крым с октября приедут группы туристов из Германии и Сербии

С октября 2019 года начнутся поездки в Крым организованных групп туристов из Германии, Сербии, Китая и Вьетнама, которые будут посещать полуостров на круизном лайнере "Князь Владимир". Об этом на выездном заседании комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму сообщил его председатель Алексей Черняк.

- Эти группы иностранных туристов будут прилетать в аэропорт Сочи, а а оттуда на лайнере "Князь Владимир" они приедут в порты Крыма, - рассказал Черняк. - После завершения круиза гости таким же путем вернутся на родину. Представители Германии и Сербии уже побывали на борту судна, а с турфирмами Вьетнама и Китая заключены соответствующие договоры.

По словам генерального директора компании "Черноморские круизы" Виктора Глуховченко, неорганизованные туристы из Турции и США уже совершали путешествия в Крым на "Князе Владимире". Так что начало этому формату турпоездок на полуостров уже положено.

В свою очередь, Алексей Черняк добавил, что с 2014 года, когда Крым вернулся в состав РФ, полуостров уже посетили представители 144 стран. С начала 2019 года в Крыму уже побывали 102 тысячи иностранцев, из которых почти 4000 - из стран Европейского Союза и США. Более половины въезжающих в Крым - граждане Украины.