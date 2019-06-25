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25.06.2019 12:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неделя на проект

В Крыму изменили правила работы с инвесторами
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 135(7893)
Совет министров Республики Крым изменил порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации проектов на территории региона. Согласно новой редакции документа на АО "Корпорация развития Республики Крым" возлагаются функции специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с бизнесом.

Коррективов немного, но они важные. Так, меняются требования к технико-экономическому обоснованию проекта и перечню документов, прилагаемых к заявлению. Инвестору теперь необходимо документально подтвердить наличие собственных финансов для реализации задуманного или гарантию их привлечения в кредитной организации. А также письмо поручителя о готовности обеспечить залог с приложением документов, подтверждающих наличие ликвидного имущества и права собственности на него.

Фото: iStock
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Кроме того, нужно предоставить заверенную копию бухгалтерской отчетности не за два года, как было ранее, а за три. И приложить к пакету документов схему расположения земельного участка, выбранного для реализации проекта на кадастровом плане территории с указанием координат.

Срок рассмотрения обращения инвестора в отраслевых министерствах и органах местного самоуправления сократили с 10 до 7 рабочих дней. Если заключения всех структур окажутся положительными, то в течение трех рабочих дней предпринимателя должны проинформировать, что проект готов к рассмотрению на инвестиционном совете. Если и там его одобрят, останется дождаться подписи главы Крыма. Проект, который планируется реализовать на участках или объектах государственной и муниципальной собственности, глава по-новому порядку должен подписать в течение десяти рабочих дней.

Четко определены в документе основания для отказа инвестору. В частности, могут отказать, если на запрашиваемый земельный участок или объект имущества наложены ограничения и обременения либо если инвестпроект не соответствует градостроительным, экологическим нормам. Отказать могут, если отсутствуют необходимые мощности энерго-, газо - и водоснабжения и водоотведения либо техническая возможность подключения к сетям. Не дадут добро на реализацию проекта, если инвестор не может документально подтвердить наличие заявленной суммы.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Не распространяется новый порядок на вложения инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также страховые компании.

Отчет о реализации проекта инвестор должен будет подавать ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Добавилась обязанность предоставлять необходимую информацию о реализации проекта по запросу уполномоченного органа.

Претерпел изменения и порядок расторжения инвестсоглашения. Совмин Крыма может принять такое решение, если инвестор не выполняет условия соглашения. А также если за отчетный период было снижение более чем на 20 процентов фактических показателей реализации проекта по отношению к их значениям. Разорвать соглашение могут также, если инвестор не уплачивает арендную плату более четырех раз подряд.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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