Новости

Абэ проведет отдельные встречи с лидерами России, США и Китая 16:07
Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов" 16:05
В Московском регионе в выходные выпадет половина месячной нормы осадков 15:54
Турпоток в Петербурге в этом году увеличится на 10 процентов 15:50
Суд не посчитал дискриминацией разный проходной балл в пермской гимназии 15:45
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 15:39
Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут 15:39
Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города 15:37
В Армении повторно арестовали бывшего президента Кочаряна 15:28
В Крым с октября приедут группы туристов из Германии и Сербии 15:27
Geely впервые показала новый Atlas, который появится в России 15:25
Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга 15:22
ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо 15:22
Суд вынес приговор виновникам гибели 17 человек в ДТП под Владимиром 15:20
В павильоне МЦД москвичей научат правильно варить кофе 15:09
На II Европейских играх Минск выступает в роли посла мира и объединения 15:00
Саратовские полицейские подбросили наркотики задержанному 14:59
В Крыму немецкий инвестор запустил производство оросительного шланга 14:55
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова 14:50
На Украине появится банкнота в 1000 гривен 14:47
Госдума поправила бюджет в связи с Посланием президента 14:45
В Оренбуржье учебный самолет с курсантами совершил экстренную посадку 14:42
Женская сборная России отправилась на Евробаскет 14:42
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019" 14:41
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму немецкий инвестор запустил производство оросительного шланга

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым

В Первомайском районе запущен цех для выпуска микропористого водопроводящего шланга системы орошения. Инвестпроект, реализованным немецким инвестором, рассчитан на производство до двух километров трубки в сутки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Бизнесмен из Германии вложил в крымский проект 300 тысяч евро в условиях наложенных на Россию и Крым жестких санкций Евросоюза, прямо запрещающих инвестировать в экономику полуострова и вести здесь бизнес. Несмотря на неприкрытое давление со стороны правительственных структур ФРГ, а также угрозы разрыва госконтрактов с его предприятием в Германии, бизнесмен проявил коммерческую дальновидность и гражданскую позицию. Благодаря быстрому оформлению аренды земельного участка и подключению цеха к сетям производственную линию смонтировали в минимальные сроки.

Фото: Пресс-служба КФУ
Ученые определят теряемые в Крыму объемы воды

- Использование микропористого водопроводящего шланга системы орошения обеспечивает экономию до 70 процентов влаги, что особенно актуально на севере Крыма, - говорит министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - При помощи этой новейшей технологии можно решать проблемы водосбережения и развивать сельское хозяйство республики. Так что труженикам села Первомайского и других районов хороших урожаев теперь будет добиваться легче.

Партнером проекта выступила Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

- Тестирование проекта велось на опытной базе Академии с 2017 года, и оно показало впечатляющие результаты водосбережения, экологичности и многофункциональности, - подчеркнул Рюмшин.

Инвестор не собирается останавливаться на достигнутом и реализует в Крыму еще несколько экологических проектов.

Экономика АПК Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси