В Крыму немецкий инвестор запустил производство оросительного шланга

В Первомайском районе запущен цех для выпуска микропористого водопроводящего шланга системы орошения. Инвестпроект, реализованным немецким инвестором, рассчитан на производство до двух километров трубки в сутки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Бизнесмен из Германии вложил в крымский проект 300 тысяч евро в условиях наложенных на Россию и Крым жестких санкций Евросоюза, прямо запрещающих инвестировать в экономику полуострова и вести здесь бизнес. Несмотря на неприкрытое давление со стороны правительственных структур ФРГ, а также угрозы разрыва госконтрактов с его предприятием в Германии, бизнесмен проявил коммерческую дальновидность и гражданскую позицию. Благодаря быстрому оформлению аренды земельного участка и подключению цеха к сетям производственную линию смонтировали в минимальные сроки.

- Использование микропористого водопроводящего шланга системы орошения обеспечивает экономию до 70 процентов влаги, что особенно актуально на севере Крыма, - говорит министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - При помощи этой новейшей технологии можно решать проблемы водосбережения и развивать сельское хозяйство республики. Так что труженикам села Первомайского и других районов хороших урожаев теперь будет добиваться легче.

Партнером проекта выступила Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

- Тестирование проекта велось на опытной базе Академии с 2017 года, и оно показало впечатляющие результаты водосбережения, экологичности и многофункциональности, - подчеркнул Рюмшин.

Инвестор не собирается останавливаться на достигнутом и реализует в Крыму еще несколько экологических проектов.