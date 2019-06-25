По объемам выращенных овощей Волгоградская область делит с Астраханской второе-третье места в стране, фруктов - второе, зерна - седьмое, по техническим культурам входит в восьмерку лучших. А вот животноводство и перерабатывающая промышленность долгое время несколько отставали. Хотя предприниматели понимают, что на переработке они могли бы заработать гораздо больше.

- Именно переработка дает нам добавленную стоимость. А?это дополнительные рабочие места, налоги, инвестиции и заработная плата. Выращивание подсолнечника в Волгоградской области дает ежегодно порядка 7,5 - 8 миллиардов рублей прибыли, а переработка семечек - еще семь миллиардов. В 2014 году около 75 процентов того же подсолнечника уходило за пределы региона, а сегодня практически сто процентов семян перерабатывают у нас, - говорит замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов. - По растениеводству мы полностью обеспечиваем внутренние потребности. Надо добиться того же в животноводстве и выходить на рынки не с сырьем, а с готовой продукцией.

Как рассказали в облкомсельхозе, на увеличение объемов молока и мяса нацелен региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации". Есть целый ряд мер господдержки: субсидии на содержание племенного маточного поголовья, за произведенную и реализованную продукцию, поддержка страхования скота, возмещение части затрат на покупку оборудования для молочных ферм, субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

- Мы получили грант на развитие материально-технической базы. На эти деньги построили помещение, приобрели автомобиль, охладители и КРС. Сейчас некоторые члены нашего кооператива участвуют в программе развития альтернативного животноводства. Объем производства мяса в кооперативе достаточно большой, но варианты с его переработкой мы не рассматриваем, пока сдаем всю продукцию, - сказала председатель потребительского сбытового кооператива из хутора Калиновского Екатерина Александрова.

В этом году на региональную грантовую поддержку претендуют 123 проекта волгоградских фермеров. Общая сумма грантов - свыше 240 миллионов рублей. В 2019 году заявки на участие в конкурсе подали 99 начинающих фермеров и 24 владельца семейных животноводческих ферм.

По информации областного комитета сельского хозяйства, на поддержку тех, кто только делает первые шаги в агробизнесе, предусмотрено порядка 110 миллионов рублей и около 132 миллионов - на развитие семейных хозяйств. За последние пять лет суммарный объем грантов вырос в пять раз, а количество получателей средств - почти в три. Всего за этот период профинансировано 376 проектов. В результате поголовье крупного рогатого скота в КФХ региона выросло на 30 процентов, в том числе коров и овец - на 18 процентов, а птицы - на 51.

С этого года претендовать на гранты может и малый бизнес благодаря программе "Агростартап". Для этого необходимо подать на конкурс свой бизнес-план и в случае победы в течение 15 дней зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и приступить к работе. Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота составляет три миллиона рублей. На другие направления - вдвое меньше.

А если аграрий направит часть полученных средств на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, то размер гранта вырастет до четырех миллионов для скотоводов и до двух миллионов рублей для селян, занимающихся другой деятельностью. Десять процентов средств в осуществление проекта должен вложить сам участник конкурса.

Но, разумеется, погоду в отрасли все же делает крупный бизнес. Так, в Калачевском районе сейчас строится молочный комплекс на 2 500 коров. Уже завезли первую партию из 238 буренок. Заодно предприятие расширяет пастбища за счет 3,5 тысячи гектаров орошаемых земель. В текущем году мелиорация затронет только 417 гектаров. Реализация инвестпроекта позволит предприятию выйти на 32,5 тысячи тонн молока в год, что вдвое больше, чем сегодня.

Мнения

Валерий Сергеев, президент Академии продовольственной безопасности:

- В 1990 году в России было 7 240 перерабатывающих предприятий, сейчас их 77 тысяч. Почти 25 тысяч из них - это МСП. Однако 80 процентов производства принадлежат иностранцам. Особенно в молочной отрасли. Из 2 930 тысяч тонн произведенного в России в 2017 году животного белка 32,5 процента не дошло до потребителей. В то же самое время было импортировано 300 тысяч тонн на сумму более 4,5 миллиарда долларов.

Марина Сложенкина, директор Поволжского НИИ производства и переработки мясо-молочной продукции:

- Сельское хозяйство - единственная отрасль, где происходит постоянный рост. К 2050 году в российских регионах ожидается двукратное увеличение объемов молока и мяса. И расти есть куда. В год человек должен съедать 73 килограмма мяса. В Волгоградской области на одного человека пока приходится 65,5 килограмма, а молока - всего 208 литров на человека при норме 380.