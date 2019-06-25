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25.06.2019 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Диплом уборщика

Бизнесмена наказали за отказ трудоустроить инвалида
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 135(7893)
Жителя поселка Чернышковского районный центр занятости направил на элеватор, где была вакансия уборщика. Направление дали в счет квоты на трудоустройство инвалидов. Однако в приеме на работу гражданину отказали. Якобы он не соответствовал квалификационным требованиям.

Какие же такие требования предъявляются на предприятии к должности уборщика? Их установил директор элеватора. Соискатель должен иметь среднее специальное образование, дополнительные навыки и опыт работы. То есть подметать территорию без дворницкого стажа было невозможно.

Инвалид обратился в прокуратуру. Дело попало на рассмотрение к мировому судье, который принял сторону гражданина.

Фото: Пресс-служба компании "Норникель"
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- Суд назначил виновному наказание в виде штрафа пять тысяч рублей. Так как он впервые допустил такое нарушение, наказание было минимальным из предусмотренных статьей - "Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты", - объяснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По требованию надзорного органа руководство Чернышковского элеватора внесло изменения в документы, убрав несуразные требования к должности уборщика. Инвалида взяли на работу.

Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения, с начала года в Волгоградской области создано 2031 адаптированное рабочее место. За первые четыре месяца в службу занятости обратились около 900 инвалидов, более 500 из них уже трудоустроены. Чаще всего людям с ограниченными возможностями предлагают рабочие места в сфере образования, бытового обслуживания и торговли, IT-технологий и здравоохранения. Вакансии подбирают с учетом рекомендаций врачей.

Если же человек хочет начать собственное дело, то ему окажут консультационную помощь. В частности, помогут составить бизнес-план и направят на курсы правовой грамотности.

Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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