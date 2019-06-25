Все билборды Севастополя оказались вне закона

Власти Севастополя всерьез взялись за легализацию рынка наружной рекламы. Как оказалось, в бюджет уже несколько лет не поступают деньги от эксплуатации билбордов, стоящих на городской земле. Чиновники и представители бизнеса договорились создать рабочую группу, которая разберется в сложностях и найдет компромисс.

К севастопольскому рынку рекламы внимание привлек недавний инцидент: власти города снесли два билборда с агитацией одной из политических партий. В партии увидели в этом политическую подоплеку, однако городское правительство переложило ответственность на рекламные агентства, которые на свой страх и риск размещают постеры на нелегальных щитах.

По информации властей, в городе сейчас нет ни одной законно установленной рекламной конструкции. В декабре 2017 года была утверждена схема размещения наружной рекламы, на которой обозначили 350 мест для билбордов, ситилайтов, ситибордов и рекламы другого формата. Были утверждены общие параметры конструкций и требования к ним. Город поделили на несколько зон, где разрешили тот или иной формат, а большие щиты их собственники должны были вынести на трассы, за пределы жилой зоны. При этом чиновники сообщали, что в городе насчитывается около 1200 объектов наружной рекламы. После перезагрузки рынок должен был сократиться втрое.

Прежде чем выставлять места на торги, власти решили зачистить город от старой "наружки", которая не только не отвечала схеме, но и нарушала технические требования. Решение было вполне оправданно, поскольку улицы Севастополя буквально облеплены всевозможными щитами и вывесками.По сообщениям властей, в 2018 году в Севастополе демонтировали более 400 рекламных носителей и утвердили фронт работ на 2019-й - еще 108 билбордов и ситилайтов.

Решение о сносе принимает комиссия при департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя. Затем владельцу, если он известен, направляют уведомление. Если он сам не убрал незаконный билборд, щит демонтирует департамент городского хозяйства. После этого хозяину приходит счет за выполненные работы, вывоз конструкции на штрафплощадку и хранение.

Если процедуру сноса власти быстро отладили, то вот выдача разрешений так и не началась. На днях в городском правительстве заявили, что аукционы на размещение рекламных конструкций не проводятся, поскольку рекламщики должны сначала убрать незаконные щиты. Это означает, что как минимум полтора года не заключалось никаких договоров и в бюджет не поступала плата за аренду земли.

- Рынок наружной рекламы в нашем городе находится практически вне правового поля, срок действия многих договоров на размещение рекламных конструкций истек. Предприниматель должен понимать, что его реклама размещена на незаконных конструкциях, - цитирует вице-губернатора Илью Пономарева пресс-служба городского правительства.

Чиновники пригрозили рекламщикам штрафами от 500 тысяч до миллиона рублей за размещение рекламы на незаконно установленных носителях.

Согласно федеральному закону "О рекламе" N 38-ФЗ, местные власти должны выдавать разрешения по итогам торгов, но они не проводятся. Конструкции сами собой стали нелегальными, поскольку срок старых разрешений истек.

- С 2014 года разрешения на рекламные конструкции, установленные на городской земле, не выдавались, - рассказала "РГ" глава ассоциации рекламистов Севастополя и Крыма Лана Самарская. - У основной части разрешений срок истек в 2015 - 2018 годах.

С 1 января 2019 года в городе не осталось ни одной конструкции с действующим разрешением.

По ее словам, число билбордов и ситилайтов в Севастополе уже сократилось вдвое, в городе их осталось 500 - 600. Это тут же сказалось на цене: по сравнению с прошлым летом она выросла на 30 процентов, с 14 до 18 - 20 тысяч рублей в месяц.

- Похожая ситуация и в Республике Крым, - продолжает председатель отраслевой ассоциации. - Единственный город, где заключают договоры на размещение конструкций, - Алушта. В Ялте были демонтированы конструкции практически всех операторов наружной рекламы. Налицо ограничение конкуренции и предоставление монопольного положения. Участники рынка уже обратились в прокуратуру и ФАС. В Севастополе ситуация другая: демонтируют конструкции всех участников рынка, преимущественного права ни у кого нет.

Некоторые владельцы билбордов в Севастополе вывозят их самостоятельно, не дожидаясь, когда приедет городской подрядчик. Многие обращаются к фирмам, которые забирают щиты на металлолом. Оставлять устаревшие конструкции нет смысла, считают представители индустрии.

- Ставить современные конструкции выгоднее, - отмечает Самарская. - Например, ситиборд форматом два на три метра изготавливается из новых материалов, имеет светодиодную подсветку, накрыт стеклом, то есть защищен от ураганов. В нем до 10 сменных сюжетов. К примеру, в Алуште после торгов вместо 200 старых конструкций поставили 50 новых.

Представители бизнеса говорят, что севастопольская схема нуждается в доработке. За полтора года дороги были реконструированы и расширены, а значит, рекламе надо определить новое место. Кроме этого, если количество рекламных щитов сократится, они должны стоять в коммерчески привлекательных местах.

- Если конструкции разместить там, где будет интересно рекламистам, это позволит получить максимальную сумму в бюджет, - добавляет глава ассоциации. - Мы не просим оставить их в центре города, речь идет об основных магистралях в спальных районах. В любом случае, сейчас надо уделить внимание схеме и максимально быстро провести торги.

Этим и займется рабочая группа, в которую войдут представители рекламных агентств и органов власти.